Amerikaanse minister zorgt in China voor culinaire toenadering: de Yellen-speciaal is een hit

Grote doorbraken werden niet verwacht van het bezoek van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen aan China - het was vooral bedoeld om een beetje wantrouwen weg te nemen tussen de twee geopolitieke rivalen.

Maar er kwam toch een onverwachte toenadering, een culinaire. Toen Yellen en haar medewerkers op een avond gingen eten in restaurant Yi Zuo Yi Wang in Peking, deden ze dat in de eetzaal, niet in een privéruimte, wat in Chinese media al voor commentaar zorgde. Vervolgens gingen de gerechten die Yellen bestelde viraal.

Het restaurant biedt nu de precieze bestelling van Yellens gezelschap aan als een menukeuze: het ‘Godin van de Rijkdom-Menu’. Voor omgerekend 125 euro krijg je een tafel vol gerechten, met onder andere geroosterde fazant, spareribs met pruimen en heel veel paddenstoelgerechten. Dit alles is weg te spoelen met een speciaalbiertje van microbrouwerij Jing-A.

