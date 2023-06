Amerikaanse kustwacht vindt brokstukken bij zoektocht naar Titan

Aan boord van de commerciële duikboot zijn een Britse miljardair, een Pakistaanse zakenmagnaat en zijn zoon, een Franse zeeonderzoeker en de directeur van de Amerikaanse firma OceanGate, exploitant van het vaartuig. De vijf diepzeetoeristen begonnen zondag aan hun duik naar het wrak van de Titanic, dat op 3800 meter diepte ligt.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden in het gebied mogelijke onderzeese klopgeluiden waargenomen. De klanken werden opgepikt door kleine sonarboeien die vanuit een Canadees patrouillevliegtuig in het water waren gegooid. De herkomst van het geluid was onbekend, maar volgens de autoriteiten was het serieus genoeg om er twee robotonderzeeërs en een schip met sonarapparatuur op af te sturen.

Woensdag waarschuwde de Amerikaanse kustwacht, die de zoekoperatie coördineert, voor al te hoge verwachtingen. “Dit is een enorm complexe plek”, zei commandant Mauger. “Vergeet niet dat dit de plaats is waar het wrak van de Titanic ligt. Er liggen een hoop metaal en verschillende objecten onder water rond het zoekgebied.”

