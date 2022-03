Amerikaanse inlichtingenchefs: Poetin is ‘gekrenkt’ en gaat door, ongeacht burgerslachtoffers

Oekraïne is er dinsdag in geslaagd om enkele duizenden burgers te evacueren uit de noordoostelijke stad Soemi vlakbij de Russische grens, die al dagen door Russische troepen wordt belegerd. Volgens de lokale autoriteiten werd een tijdelijk staakt-het-vuren grotendeels nageleefd, waardoor bijna 3500 mensen zich via een zogenoemde humanitaire corridor in veiligheid konden brengen. Op video’s was te zien hoe bewoners in bussen met rode kruisen erop stapten, waarna ze over een besneeuwde weg de stad uitreden.

Intussen raasden de gevechten elders door. De Russische invasiemacht voerde opnieuw zware artillerie- en raketbeschietingen uit op omsingelde steden, maar boekte mede door taai Oekraïens verzet beperkte vooruitgang. Na bijna twee weken oorlog is de zuidelijke provinciestad Cherson met zo’n 300.000 inwoners nog steeds de enige wat grotere stad die door de Russen is veroverd. “We zullen vechten tot het einde”, verzekerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een videotoespraak tot het Britse parlement.

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten heeft de Russische president Vladimir Poetin de kracht van het Oekraïense verzet onderschat toen hij besloot het buurland binnen te vallen. Dat meldde de hoogste Amerikaanse inlichtingenfunctionaris, Avril Haines, dinsdag in een hoorzitting in het Congres in Washington. Volgens haar is de inschatting dat Poetin zich niet door de militaire tegenvallers en en de buitenlandse sancties zal laten afschrikken. Haines verwacht dat hij de strijd eerder verder zal opvoeren, ongeacht het aantal burgerslachtoffers.

Kwaad en gefrustreerd

Amerikaanse inlichtingenanalisten vermoeden dat de Russische sterke man zich ‘gekrenkt’ voelt door de trage opmars. Volgens de Amerikaanse militaire inlichtingendienst zijn naar schatting inmiddels 2000 tot 4000 Russische militairen gesneuveld, maar is Poetin ervan overtuigd dat hij zich niet kan veroorloven te verliezen.

“Ik denk dat Poetin op dit moment kwaad en gefrustreerd is”, zei CIA-directeur William Burns. Volgens hem verwacht de CIA dat Poetin er niet in zal slagen om de hoofdstad Kiev in te nemen en daar een marionettenbewind te installeren. “Ik zie niet in hoe hij dat voor elkaar gaat krijgen.”

Polen verklaarde zich dinsdagavond bereid om al zijn straaljagers van het type Mig-29 naar een Amerikaanse vliegbasis in Duitsland te vliegen, zodat ze kunnen worden doorgeleverd aan Oekraïne. De Oekraïense regering smeekt al dagen om dit soort gevechtsvliegtuigen van Russische makelij, omdat haar piloten hiermee kunnen vliegen. Polen schrikte tot nu terug voor leverantie, uit vrees betrokken te raken bij de oorlog. Maar de Poolse regering is er nu toe bereid, mits zij zelf in ruil voor de Mig’s Amerikaanse F-16's krijgt. De Polen riepen andere Oost-Europese landen op om ook over de brug te komen.

