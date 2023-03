Amerikaanse geheime diensten geven min of meer toe: ‘Havanasyndroom’ bestaat niet

Over een aantal decennia staat het ‘Havana-syndroom’ in de medische literatuur waarschijnlijk in het rijtje ‘treinruggengraat’, ‘flatneurose’ en ‘muisarm’. Aandoeningen die even tot de verbeelding spraken, zich snel verspreidden, en op een gegeven moment ook weer verdwenen. Vaak gebeurde dat op het moment dat de nieuwe technologische of maatschappelijke ontwikkeling waar de paniek aan gerelateerd was, ingeburgerd raakte.

Elektromagnetische pulsen

Het Havana-syndroom, waar zo’n 1500 Amerikaanse diplomaten en overheidsmedewerkers sinds 2016 mee gediagnosticeerd werden of over klaagden, werd ook vaak in verband gebracht met zo’n nieuwe technologische ontwikkeling. Een geheimzinnig energiewapen, waarmee Amerikaanse diplomaten op afstand onder vuur konden worden genomen met elektromagnetische pulsen. Dat zou verklaren waarom zoveel ambassadepersoneel ineens klaagde over misselijkheid, hoofdpijn, geheugenverlies en het horen van zoemtonen.

Sceptici vonden dat vergezocht klinken, en die sceptici krijgen nu min of meer gelijk van een rapport van zeven Amerikaanse inlichtingendiensten. Die concludeerden deze week: het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat een buitenlandse vijand zo’n futuristisch wapen bezit. De diensten hebben twee jaar gespeurd en geen enkel soort wapen kunnen vinden dat de symptomen zou verklaren.

Bovendien kunnen de gemelde symptomen ook wat minder futuristisch verklaard worden door wat het rapport ‘medische, sociale en omgevingsfactoren’ noemt. Dat is een heel voorzichtige manier om de geesten rijp te maken voor een boodschap die veel getroffenen waarschijnlijk niet willen horen: er bestaat niet zoiets als het Havana-syndroom.

Medische zinsbegoochelingen

Dat is precies wat kritische wetenschappers al jaren beweren. Zoals neuroloog Robert Baloh en medisch socioloog Robert Bartholomew. Die plaatsten het Havana-syndroom in een studie uit 2020 in een lange traditie van medische zinsbegoochelingen van de middeleeuwen tot nu, waarbij mensen elkaar aansteken. Dat wil overigens niet zeggen dat alle gerapporteerde symptomen helemaal ingebeeld zijn, maar ze zijn vaak te zien als een normale reactie op stressvol werk. Ze lopen bovendien zo uiteen dat je ze moeilijk onder één syndroom kunt scharen.

CIA-directeur William J. Burns ging niet zo ver, maar benadrukte dat de bevindingen “de ervaringen en de reële gezondheidsproblemen die Amerikaans overheidspersoneel en hun families hebben gerapporteerd absoluut niet in twijfel trekken”.

Veel buitenlandse inlichtingendiensten zullen ook gerustgesteld zijn door het rapport. De Amerikaanse diensten vonden weliswaar geen geheim energiewapen, maar wel iets anders: diepe argwaan bij buitenlandse geheime diensten over de vraag waarom de Amerikanen zo beschuldigend naar het buitenland wezen, met zo’n vergezochte theorie. ‘Velen denken dat dit een Amerikaans complot is’, schrijft het rapport.

