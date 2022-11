Amerikaanse beeldenstorm dreigt nu ook Columbus omver te blazen

Het ziet eruit als een kunstwerk van Christo, maar het is een langslepende politieke impasse. In een park in Pittsburgh, vlakbij de botanische tuinen, staat een ingepakt standbeeld op een sokkel. Al twee jaar heeft Christoffel Columbus, die onder het inpakpapier verborgen zit, het daglicht niet meer gezien.

Als het aan de gemeente Pittsburgh ligt, gaat dat ook niet meer gebeuren. In 2020 besloot die dat het tijd was dat de ontdekkingsreiziger uit Genua een minder prominente plek zou krijgen.

Het was de tijd dat veel standbeelden van generaals uit de Amerikaanse Burgeroorlog overal werden neergehaald. Dat je in de openbare ruimte geen militairen meer kunt eren die vochten voor het behoud van de slavernij, dat erkennen de meeste Amerikanen inmiddels wel. Maar in het verlengde van die discussie laaide ook het debat weer op over de Columbus-standbeelden die overal staan.

Inheemse Mensen Dag

Voor veel inheemse Amerikanen symboliseert de ‘ontdekker van Amerika’ vooral het begin van een tijdperk van uitroeiing en onderdrukking. Al decennia pleiten organisaties van inheemse Amerikanen er dus voor om Columbus Day, de feestdag die traditioneel op de tweede maandag van oktober gevierd wordt, te vervangen door Indigenous Peoples’ Day (‘Inheemse Mensen Dag').

De laatste jaren zit dat idee in de lift. Steeds meer lokale overheden en bedrijven ‘stappen over’ naar die nieuwe feestdag. In 2021 was Joe Biden de eerste president die Indigenous Peoples’ Day met een officiële proclamatie markeerde – al deed hij op die dag ook nog een apart statement over Columbus de deur uit.

De erfenis van Columbus is wel ingewikkelder dan die van de generaals uit de Burgeroorlog. Voor veel Italiaanse Amerikanen is Columbus juist de man die symbool staat voor hun emancipatie. “Wij zijn voor een inheemse feestdag, maar die moet niet ten koste gaan van ons Italiaans-Amerikaans erfgoed”, aldus een verklaring van Basil Russo, de directeur van de organisatie Italian Sons and Daughters of America (‘Italiaanse Zonen en Dochters van Amerika’), gezeteld in Pittsburgh, waar van oudsher veel Italianen wonen.

Pas vanaf het begin van de twintigste eeuw wordt de Columbus-feestdag breed gevierd, en dat was een directe reactie op de discriminatie waaronder de Italiaanse gemeenschap destijds nog gebukt ging. “Er zijn meer dan veertig lynchpartijen van Italiaanse Amerikanen gedocumenteerd”, schrijft Russo. “De standbeelden en feestdagen waren een manier om terug te vechten tegen brute discriminatie, en om te assimileren. Het was de manier waarop onze voorouders hun plaats claimden op dit continent.”

‘Grootste holocaust uit de geschiedenis’

De Italian Sons and Daughters spannen al twee jaar lang rechtszaken aan om te voorkomen dat Columbus in Pittsburgh wordt weggehaald. Ze verloren in oktober de laatste, maar kondigen weer een hoger beroep aan.

Toch lijken de tijden ze niet welgezind, afgaande op de reacties van voorbijgangers. Eigenlijk vindt iedereen dat Columbus zijn langste tijd wel gehad heeft. Zoals Linda Koehler, Dana Dekalb en Cherie Turner, drie vriendinnen die op weg zijn naar de botanische tuinen. Gevraagd naar hun mening, beginnen ze direct een geanimeerde discussie.

“Toen Europeanen naar Amerika kwamen, was dat zo’n beetje de grootste holocaust uit de geschiedenis. We hebben miljoenen mensen uitgeroeid. Ik begrijp helemaal dat inheemse Amerikanen een dag willen om de mensen te eren die nog wel hier zijn”, zegt Koehler.

“We zijn er goed in om de slechte dingen in ons verleden onder het tapijt te vegen”, voegt Turner daaraan toe.

“En bovendien, zet ook eens wat standbeelden neer van andere mensen”, aldus Dekalb. “Bijvoorbeeld vrouwen. Mensen van allerlei achtergronden hebben in het verleden allemaal geweldige dingen gedaan, maar in de openbare ruimte vieren we vooral witte mannen.”

Kortom, hier weghalen en misschien ergens in een museum of een educatieve setting een nieuwe plek geven, besluiten de drie. “Maar ja, wij komen uit San Francisco”, zeggen ze er gelijk achteraan – die stad geldt als progressief bolwerk.

‘Vooral onderdrukking’

Toch heeft ook Mikaela Richetti, die bij het beeld haar hond uitlaat, weinig op met Columbus. Zij woont wel in Pittsburgh, en is zelfs van Italiaanse afkomst. “Maar als ik aan Columbus denk, denk ik toch vooral aan onderdrukking.”

Ze bestudeert de plaquette bij het standbeeld, die wat historische context geeft over de discriminatie van Italiaanse Amerikanen. “Ik snap wel dat het ooit die functie had”, zegt Richetti. “Maar ik denk dat het nu tijd is om iets neer te zetten waar iedereen hier in de stad zich in herkent.”

Columbus blijft aanwezig in het openbare leven Sinds 2018 zijn 40 van de ruim 170 Columbus-standbeelden weggehaald in de VS, turfde The Washington Post een jaar geleden. Als het standbeeld in Pittsburgh ook verdwijnt, kunnen de Italian Sons and Daughters zich in elk geval vastklampen aan het feit dat het helemaal weghalen van de naam Columbus uit het Amerikaanse openbare leven een onbegonnen taak zal zijn. Meer dan 6000 scholen, gebouwen, steden, rivieren en wegen dragen zijn naam, zo bleek uit een analyse van het Data+Feminism Lab van onderzoeksinstituut MIT.

