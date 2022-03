Amerikaans oud-buitenlandminister Madeleine Albright (84) overleden

Albright (Praag, Tsjechoslowakije, 1937) was politica en diplomate. Van 1993 tot 1997 werkte ze als ambassadeur bij de Verenigde Naties. In de regering van Bill Clinton was ze, van 1997 tot 2001, minister van buitenlandse zaken. Als kind was ze in de Tweede Wereldoorlog uit haar geboorteland gevlucht.

Albright kreeg onder meer te maken met de twee grootste humanitaire crises van de jaren negentig: de genociden in Rwanda en Bosnië en Herzegovina. Als diplomaat en politicus stond ze bekend als onvermurwbaar. Daarover zei ze in 2020 tegen Trouw dat ze tijdens de oorlog veel had geleerd van haar ouders.

“Tijdens de oorlog woonden we in Londen. Mijn ouders hadden hun families in Tsjechoslowakije achtergelaten en waren voor de nazi’s gevlucht. Vanwege de bombardementen brachten we veel tijd in de schuilkelders door. Mijn ouders wisten niet waar of en wanneer er bommen zouden vallen; het enige waar ze invloed op hadden was hun gedrag. Kalm blijven, vertrouwen houden. Daarin zijn ze voor mij voorbeeldig geweest.”

Ondanks haar succesvolle carrière maakte Albright nooit kans op het Amerikaans presidentschap, omdat ze in Tsjechië geboren was. In haar latere jaren verwierf Albright populariteit als feministisch icoon. Als oud-politica bleef Albright een uitgesproken aanwezigheid in het publieke debat, onder meer met haar kritiek op het optreden van president George W. Bush in het Midden-Oosten.

“We zijn een liefhebbende moeder, grootmoeder, zuster, tante en vriend kwijtgeraakt’, liet de familie weten op Twitter. Albright zou overleden zijn in het bijzijn van haar familie en naasten.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) 23 maart 2022

Lees ook:

De Tien Geboden van Madeleine Albright

Waarom Madeleine Albright nog iedere ochtend opstaat met de gedachte ‘what’s next?’