‘Amerikaans leger doodt IS-leider al-Baghdadi bij geheime operatie’

De door Koerden geleide SDF-milities in Syrië claimen een rol te hebben gespeeld bij de “succesvolle operatie” tegen IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. SDF-bevelhebber Mazloum Abdi meldde op Twitter dat het opsporen van Baghdadi het resultaat is van gezamenlijk inlichtingenwerk van de milities en de VS.

De Syrisch-Koerdische milities van de SDF streden eerder met steun van de Verenigde Staten tegen Islamitische Staat. Door het vertrek eerder deze maand van Amerikaanse troepen uit de VS voelen de SDF zich verraden door Washington. De wrevel over de strategie van president Donald Trump stond samenwerking tussen de SDF en de Amerikanen bij de jacht op Baghdadi echter niet in de weg.

Een regeringsmedewerker wilde tegen CNN alleen kwijt dat de verklaring van Trump over buitenlandse politiek gaat. Zelf twitterde Trump zaterdagavond dat “iets heel groots” is gebeurd.

De geheime missie tegen Baghdadi had plaats in het noordwesten van Syrië. Trump zou ongeveer een week geleden daarvoor toestemming hebben gegeven. Volgens Newsweek is het ministerie van Defensie er “vrij zeker” van dat de IS-leider is omgekomen. Tijdens de inval kwam het kort tot een schotenwisseling, waarna de IS-leider zichzelf om het leven bracht met een bomvest. Ook twee van zijn vrouwen kwamen door de explosie om het leven. CNN meldde dat nog een DNA-test moet worden gedaan om zekerheid te hebben dat Baghdadi niet meer leeft.

De missie zou zaterdag zijn uitgevoerd, nadat belangrijke inlichtingen waren binnengekomen. De locatie die de speciale eenheden zijn binnengevallen in de provincie Idlib, werd al langer in de gaten gehouden, meldt Newsweek. Dat Baghdadi zich in Idlib zou ophouden, is opmerkelijk. Het is het laatste grote rebellengebied in het land, maar wordt voornamelijk gecontroleerd door rivaliserende jihadisten.

Ook Iraanse veiligheidsbronnen meldden dat de IS-leider niet meer leeft. Zij zeiden tegen het Britse persbureau Reuters dat ze die informatie uit Syrië hebben gekregen.

De terreurleider verscheen in 2014 voor het laatst in het openbaar, toen hij in Mosul het kalifaat uitriep. Drie jaar later circuleerden hardnekkige geruchten over zijn dood. De terroristenleider is meerdere keren doodverklaard, onder meer door Rusland en Iran. Afgelopen april dook hij voor het eerst in vijf jaar weer op in een video.

Over Baghdadi, die zichzelf 'Kalief Ibrahim' noemde, is weinig bekend. De echte naam van de gevreesde terroristenleider is Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij groeide op in Samarra, ten noorden van Bagdad, en is in 1971 geboren.

De Irakees trad in 2010 op de voorgrond als leider van al-Qaeda in Irak. Hij splitste zich later af van al-Qaeda en ging met zijn organisatie verder als Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL, ook vaak ISIS en Daesh genoemd). De terreurgroep, later omgedoopt tot Islamitische Staat, zwaaide op het hoogtepunt van zijn macht de scepter over gebieden in Syrië en Irak waar miljoenen mensen woonden. De groep is inmiddels verdreven. Strijders wonen veelal in vluchtelingenkampen.

