Amerika zwemt in de vaccins, maar Republikeinen willen er niet erg aan

Europese politici zullen hoogstwaarschijnlijk groen en geel worden van jaloezie bij het zien van de cijfers die Duke University deze week publiceerde. De rekenmeesters aldaar voorspellen dat de Verenigde Staten al in juli een overtollige voorraad van ten minste 300 miljoen coronavaccins hebben opgebouwd. Dat is inclusief de verwachte leveringen van de geplaagde vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson, maar de cijfers laten ook zien: de VS hebben die eigenlijk niet eens nodig.

Er worden nu al meer dan 3 miljoen prikken per dag gezet, vooral met Moderna en Pfizer. Bijna de helft van alle Amerikaanse volwassenen kreeg al minstens één prik, ongeveer 30 procent is volledig gevaccineerd. Bij zijn aantreden zei Joe Biden in honderd dagen 100 miljoen vaccins te willen toedienen, en dat werd toen als weinig ambitieus bekritiseerd. Inmiddels ligt het land op koers om ook het bijgestelde doel van 200 miljoen prikken ruimschoots te overschrijden.

De huidige regering heeft een enorme logistieke operatie opgetuigd om het vaccin in zo veel mogelijk armen te krijgen. “Ze hebben vaccinatiecentra in wijken geopend, gezorgd dat ze ook bij apotheken liggen en mobiele teams opgezet om ze bij mensen in lastig bereikbare gebieden af te leveren”, aldus landelijk corona-adviseur Anthony Fauci onlangs in een spreekbeurt.

Alle vaccins blijven in de VS

De andere succesfactor is dat de vorige regering met agressief beleid een grote productie op gang wist te brengen. Amerika houdt al die vaccins bovendien voor zichzelf. China, India en de Europese Unie stonden grote producenten toe bijna de helft van hun vaccins te exporteren, maar geen enkel Amerikaans vaccin verliet tot maart de VS.

Inmiddels begint zich een discussie te ontspinnen over de vraag wat Amerika straks moet met al die extra voorraden. Inzetten als diplomatiek smeermiddel? Verkopen? Op voorraad houden? Of doneren aan arme landen?

Maar de voortvarende campagne dreigt ook tegen een plafond te botsen. Want er is één groep Amerikanen die beduidend minder vaak ingeënt wordt, en dat zijn Republikeinse kiezers. Zo’n 40 procent wil zich zeker niet laten vaccineren, volgens onderzoeksbureau Civiqs. Onder Democraten ligt het percentage vaccinweigeraars slechts op 3. Dat verschil wordt nu letterlijk zichtbaar: de kaart met vaccinatiegraden per staat begint een beetje te lijken op de kaart met staten die Democratisch of Republikeins stemmen.

“We bereiken nooit groepsimmuniteit met één partij, of alleen met de kusten”, aldus epidemioloog Brian Castrucci op radiostation NPR. “Het moet een nationale inspanning zijn.”

Biden heeft weinig te winnen bij een vaccinatiepaspoort

Dat de regering-Biden onlangs aankondigde dat er geen landelijk vaccinatiepaspoort zal komen, past waarschijnlijk bij die inspanning. Veel Republikeinen zijn allergisch voor maatregelen van de centrale overheid. Met een dwingend vaccinatiepaspoort worden de vaccins alleen maar verder gepolitiseerd, en daar heeft de regering-Biden meer bij te verliezen dan bij te winnen. Op dit moment roepen de meeste Republikeinse politici hun achterban tenminste nog op om zich te laten vaccineren.

Het is eigenlijk ironisch, zo verzuchtte de Republikeinse opinieonderzoeker Frank Luntz op publieke omroep PBS. Het grootste succes van de regering-Trump is misschien wel de snelle ontwikkeling van vaccins, en juist daarvan moeten zijn kiezers weinig hebben.

Luntz adviseert een aanpak die niet op dwang van bovenaf stoelt, maar op persoonlijke verantwoordelijkheid. Daar zijn Republikeinse kiezers gevoelig voor. “Wat toont er nu meer verantwoordelijkheid dan een vaccin dat niet alleen jezelf, maar ook je familie, je buurt en je vrienden veilig houdt?”

