Amerika en China gaan praten, maar meer niet

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken is dit weekend in Peking op bezoek voor gesprekken met zijn Chinese collega Qin Gang. Het is voor het eerst in maanden dat de twee met elkaar gaan praten, na een hoog oplopende ruzie rondom de Chinese ‘ballon’ in februari. Blinken stelde toen zijn bezoek aan China uit.

Veel wordt er niet verwacht van de ontmoeting. Blinken ontving deze weken een telefoontje van Qin, waarin hij de Amerikaan een waslijst aan eisen meegaf. De VS moeten ‘respect tonen’ voor China’s belangen omtrent Taiwan, ‘stoppen met de inmenging in China’s binnenlandse aangelegenheden’, en met het ‘ondermijnen van China’s soevereiniteit, veiligheid, ontwikkelingsbelangen uit naam van concurrentie’.

De Amerikaanse topdiplomaat Daniel Kritenbrink zei dat hij geen ‘doorbraak of transformatie’ verwacht in de bekoelde relaties tussen beide landen. Tegelijkertijd is Blinkens komst het hoogste Amerikaanse bezoek aan China sinds het aantreden van president Joe Biden in januari 2021. De buitenlandminister zal mogelijk ook de Chinese president Xi Jinping ontmoeten.

Ballon

De vraag is of de landen de recente conflicten kunnen bijleggen. Die begonnen met de Chinese ‘weerballon’ in februari, die volgens China uit koers was geraakt, en dagen boven Amerikaans grondgebied zweefde. Volgens Amerika was het een spionageballon, en daarom werd het object met een raket uit de lucht gehaald. China beschuldigde Amerika van agressie, en Washington Peking van spionage.

Na dit incident volgden er gauw meer. De Chinezen lieten hun marine deze maand voor Amerikaanse schepen varen en een straaljager gevaarlijke manoeuvres uitvoeren voor een Amerikaans verkenningsvliegtuig. Ook sloeg de Chinese minister van defensie een onderhoud met zijn Amerikaanse collega af. Tegelijkertijd berichtte de Wall Street Journal vorige week dat China mogelijk een spionagebasis bouwt in Cuba die gericht is op het verzamelen van informatie over de VS.

Chips

Daarnaast zijn de landen verwikkeld in een handelsstrijd rondom computerchips. De Verenigde Staten proberen hun afhankelijkheid van Chinese technologische producten te verminderen en sporen ook zijn bondgenoten, waaronder Nederland, daartoe aan. Washington waarschuwt ook voor het delen van gevoelige informatie met China.

Peking sloeg vorige maand terug met de abrupte waarschuwing aan Chinese bedrijven om te stoppen met het afnemen van producten van de Amerikaanse chipfabrikant Micron. Volgens China vormen de Amerikaanse producten serieuze ‘veiligheidsrisico’s’. De Amerikanen beschuldigden de Chinezen van economische oorlogsvoering.

Als de gesprekken niet uitlopen op een fikse ruzie, dan volgen er in de komende maanden waarschijnlijk toch weer nieuwe topontmoetingen tussen de leiders van beide landen. Daar hopen ook de Verenigde Naties op. “Alles wat zou leiden tot meer samenwerking, meer dialoog en een vermindering van de spanningen tussen Peking en Washington is welkom”, aldus een woordvoerder.

Lees ook:

China en Amerika opnieuw op ramkoers

China en Amerika hebben het opnieuw met elkaar aan de stok. Hoewel de ministers van defensie niet met elkaar praten, is er wel overleg op politiek niveau.