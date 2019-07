Ambassadeursrel komt Britten nu slecht uit

Downing Street had gehoopt dat het zou overwaaien. Het had gewenst dat het Witte Huis er verder niet meer over zou beginnen, over die gênante uitgelekte memo’s van de Britse ambassadeur Kim Darroch, die afgelopen weekeinde in een Britse krant te lezen waren. Maar Trump negeerde ze niet.

‘Pompeuze dwaas’

De Amerikaanse president noemde de diplomaat gisteren in een reeks twitterberichten onder meer ‘maf’ en ‘een erg domme kerel’. “Ik ken de ambassadeur niet, maar heb me laten vertellen dat hij een pompeuze dwaas is”, aldus een kwade Trump.

Wat een ambassadeur zoal tegen zijn bazen zegt en schrijft, hoort niet in het openbaar te komen. Toch stond zondag in de Mail on Sunday dat Darroch niet zo’n hoge pet op heeft van Trump. “We hebben hier niet de indruk dat deze regering substantieel normaler wordt, dat het minder disfunctioneel, minder onvoorspelbaar, minder partijzuchtig, minder diplomatiek onhandig en absurd zal worden”, zou hij hebben geschreven. Andere opvattingen over Trump, dat hij erg onzeker is bijvoorbeeld, stonden ook in de krant.

Het was vooral beschamend voor de Britten, die zich wel erg in de kaarten lieten kijken. Eerst leek Darroch nog te handhaven. De inhoud van zijn berichten waren niet echt staatsgeheimen tenslotte. Minister van buitenlandse zaken Jeremy Hunt zei meteen dat de Britse overheid de inzichten van Darroch niet deelt en hoopte dat de zaak daarmee was afgedaan. Darroch wegsturen zou een beloning zijn voor degene die de berichten had gelekt, dus probeerde Londen dat te vermijden.

Voor de Britten was eerder de vraag wie er belang had bij het lek, op het politiek onzekere moment dat het Verenigd Koninkrijk zich bevindt tussen de vorige en de komende premier. Voor die post zijn twee mensen in de race: Hunt zelf en diens voorganger Boris Johnson. Het is onwaarschijnlijk dat het lek uit een van hun kampen kwam.

Misschien, zo speculeert men in het Verenigd Koninkrijk, was het iemand uit de stal van Nigel Farage, de leider van de eurosceptische Brexit Party, die op deze manier wil laten zien hoe anti-Amerikaans de Britse diplomatieke dienst is.

Want als over twee weken de leden van de Conservatieve partij ofwel Johnson of Hunt de post van de afgetreden Theresa May gunnen, dan is een rimpelloze verhouding met de Verenigde Staten van essentieel belang.

Handelsakkoord

Johnson en Hunt zijn beiden voorstander van de Britse uittreding uit de EU en hopen dat daarna een mooi handelsakkoord met de Verenigde Staten in het verschiet ligt. Het komt dan niet bepaald uit dat een diplomaat onvriendelijke dingen over de Amerikaanse regering aan het thuisfront meldt.

Maar op dit moment zit May er nog, en ze willen vermijden dat zij op het nippertje nog een nieuwe ambassadeur kan benoemen. Dat scenario lijkt nu toch waarschijnlijk te worden: gisteren meldde Trump op Twitter dat zijn regering niet langer van plan is om zaken te doen met Darroch.

Als de Britten niet willen dat de complete diplomatieke dienst in ongenade valt, is het waarschijnlijk beter om Darroch terug te trekken.

