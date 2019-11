Ambassadeur doet nieuwe onthulling in onderzoek naar Trump

Een Amerikaanse ambassademedewerker in Oekraïne heeft in juli president Donald Trump horen vragen hoe het stond met het corruptie-onderzoek naar oud-vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter.

Dat was een dag na het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Volodimir Zelenski waarin dat ook aan de orde kwam, en dat Trump in grote politieke moeilijkheden bracht. Dit kwam woensdag naar voren tijdens de eerste openbare verhoren in het impeachment-onderzoek dat het Huis van Afgevaardigden is begonnen.

Dat gaat over Trumps druk op Oekraïne om zo’n onderzoek naar de Bidens aan te kondigen. De Democraten zien dat als machtsmisbruik, omdat Joe Biden door dat nieuws beschadigd zou worden als Democratisch presidentskandidaat en mogelijke tegenstander van Trump bij de verkiezingen van november 2020.

Lobby

De nieuwe informatie is afkomstig van de Amerikaanse plaatsvervangend ambassadeur in Oekraïne, William Taylor. Een medewerker van de ambassade vertelde hem dat hij er bij was toen Trump de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, belde. Hij kon verstaan wat Trump zei. Na afloop vroeg hij hem wat Trump van Oekraïne vond en Sondland antwoordde dat Trump ‘het onderzoek belangrijker vond’.

Sondland bemoeide zich intensief met de relatie tussen de VS en Oekraïne en speelde een hoofdrol in het lobbyen voor het onderzoek naar de Bidens. Trump heeft de afgelopen weken gezegd dat hij Sondland nauwelijks kent en ontkent steevast dat hij iets onbehoorlijks nastreefde.

Het nieuws is niet alleen een extra aanwijzing dat Trump zelf de stuwende kracht was achter de druk op Oekraïne, maar ook dat Sondland tijdens eerdere, besloten verhoren door de commissie niet alles heeft verteld. Hij moest zijn verklaringen daar al eerder aanvullen, nadat anderen meer over zijn rol vertelden dan hijzelf. Maar over dit telefoongesprek met Trump heeft hij tot nu toe gezwegen.

Persoonlijke belangen

Die ambassademedewerker, David Holmes, zal nu zelf worden verhoord door de commissie voor de inlichtingendiensten van het Congres. De Democraten hopen door de openbare hoorzittingen de publieke opinie ervan te overtuigen dat president Trump te ver is gegaan met het vermengen van zijn ambt en zijn persoonlijke politieke belangen.

De Republikeinen probeerden tijdens hun spreektijd vooral twijfel te zaaien over de geloofwaardigheid van de Democraten en hun getuigen. Congreslid Devin Nunes herinnerde aan de volgens hem ‘spectaculair geïmplodeerde’ beschuldigingen dat Trump zou hebben samengezworen met de Russen voor de verkiezingen van 2016. “Deze vertoning brengt ons land grote schade toe.”

Hij benadrukte dat de beschuldigingen tegen Trump ‘doorgaans uit de tweede, derde, of vierde hand’ zijn. Nunes feliciteerde de twee getuigen op de zitting sarcastisch met het feit dat ze ‘door de auditie gekomen zijn’. De twee, ambassadeur Taylor en een Europa-specialist van het ministerie van buitenlandse zaken, George Kent, benadrukten dat ze niet voor of tegen Trump zijn of een opinie hebben over zijn impeachment. Ze toonden zich wel bezorgd over Oekraïne en het Amerikaanse beleid voor dit land. Om Oekraïne tot een onderzoek naar de Bidens te bewegen, werd onder andere militaire hulp tijdelijk opgeschort.

