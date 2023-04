Alweer een Britse minister weg: Dominic Raab stapt op vanwege pestgedrag

Dominic Raab schreef vrijdag in zijn ontslagbrief dat hij vond dat hij woord moest houden. Als Britse minister van justitie en vicepremier namens de Conservatieve Partij had hij een onderzoek naar zijn functioneren ingesteld. Hij had gezegd dat als dat bewijs voor ‘pestgedrag’ zou opleveren, hij zou vertrekken. Maar hij liet wel merken het oneens te zijn met de conclusies van het onderzoeksrapport. Raab stelt dat, door zijn gedrag als pesten te typeren, ‘de drempel om iets pesten te noemen zo laag wordt’ dat het een ‘gevaarlijk precedent’ schept.

Raab (49) typeert zijn stijl van werken zelf als ‘inquisitoir, direct, ongeduldig en kieskeurig’. Het rapport erkent dat het niet zijn bedoeling was medewerkers van streek te maken. Maar zijn wijze van communiceren kwam desondanks wel veelvuldig als ‘intimiderend’ en ‘onredelijk moeilijk’ over. Daar had hij zich volgens het rapport bewust van moeten zijn.

Dat Raab zijn woorden niet altijd tactvol kiest, was al bekend. Zo noemde hij feministen ooit, tot veler irritatie, ‘onhebbelijke dwepers’. En hij liet zich in 2020 tijdens de Black Lives Matter-protesten in de ogen van sommigen ‘beledigend’ uit over het knielen als manier om steun aan die beweging te uiten. Drie jaar eerder waren andere uitspraken van hem eveneens als ‘beledigend’ geclassificeerd. Raab had nogal neerbuigend gezegd dat een doorsneegebruiker van de voedselbank ‘niet iemand is die wegkwijnt in armoede’, maar iemand die ‘een cashflowprobleem heeft’.

Stressbestendige brexiteer

Nu is dat gebrek aan tact hem dus fataal geworden als minister. Hoewel collega’s de voormalig advocaat, in 1974 in Engeland geboren als zoon van in 1938 uit Tsjechië gevluchte Joodse ouders, regelmatig prezen. Bijvoorbeeld vanwege zijn stressbestendigheid. Die toonde hij ook tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie. Hij leidde toen enige tijd de facto het land, nadat de Britse premier Boris Johnson met Covid-19 was opgenomen in het ziekenhuis.

Raab, een vooraanstaand brexiteer, was destijds minister van buitenlandse zaken. Die prestigieuze ministerspost verloor hij het jaar daarna. Met name doordat hij kritiek kreeg op de chaotische evacuatieoperatie in Afghanistan, nadat de Taliban de macht daar in 2021 hadden overgenomen.

Raab werd overgeplaatst naar het ministerie van Justitie. Ook die post verloor hij een jaar later kortstondig, tijdens de ultrakorte regeerperiode van premier Liz Truss. Raab was tijdens de campagne voor het partijleiderschap kritisch op haar geweest. Hij noemde Truss’ plannen voor radicale belastingverlagingen ‘electorale zelfmoord’. Daarin kreeg hij gelijk.

Als trouw supporter van de huidige Britse premier Rishi Sunak keerde hij in oktober terug. Zijn vertrek is een gevoelige tik voor Sunak, die in zes maanden tijd al zijn derde minister verliest. Raab lijkt wel lid van het parlement te blijven. Dat is hij sinds 2010.

