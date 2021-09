Altijd al de juwelen van Marie-Antoinette willen dragen? Dat kan

Diamanten armbanden dragen die de pols van de laatste Franse koningin hebben gesierd: binnenkort is het mogelijk, als de juwelen van Marie-Antoinette, de echtgenote van Lodewijk XVI, bij het veilinghuis Christie’s onder de hamer gaan. Het gaat om twee armbanden, elk afgezet met 112 diamanten die in rijen van drie gerangschikt zijn. Ze kunnen aan elkaar geklikt ook als halsketting worden gedragen.

Christie’s denkt dat de armbanden tot wel 3,4 miljoen euro op kunnen brengen. Maar het veilinghuis zegt er niet van op te kijken als het bedrag veel hoger uitvalt. “We zien aan recente verkopen in Genève dat de markt voor juwelen van adellijke herkomst het buitengewoon goed doet”, zei François Curiel van de luxedivisie van Christie’s. In 2018 werden al eerder sieraden – onder meer een diamanten broche – van Marie-Antoinette geveild, toen door veilinghuis Sotheby’s. De verwachte opbrengst lag destijds tussen de 1 en 2 miljoen euro, maar uiteindelijk werd er ruim 30 miljoen euro voor betaald.

Een portret van Marie-Antoinette in de Conciergerie, waar de koningin gevangen zat voor haar executie. Beeld EPA

Haar liefde voor dure sieraden wekte de woede van Fransen de honger leden

De koningin zou de armbanden in 1776 – twee jaar nadat ze de troon besteeg – hebben besteld bij juwelier Charles August Boehmer in Parijs. Marie-Antoinettes liefde voor dure sieraden en mooie kleren was wijd en zijd bekend en wekte de woede van de Fransen die honger leden. “Als ze geen brood meer hebben, laten ze dan cake eten”, zou de koningin gezegd hebben.

Haar juwelen waren Marie-Antoinette veel waard. Toen de Franse revolutie uitbrak wilde ze er zeker van zijn dat ze in veiligheid werden gebracht. Voordat ze zelf op de vlucht sloeg, stuurde ze haar sieraden naar Brussel, waar haar zus Marie-Christine aan de macht was. Die zorgde er op haar beurt weer voor dat ze in Oostenrijk, het geboorteland van de koningin, terecht kwamen.

Zichzelf kon Marie-Antoinette uiteindelijk niet redden. Ze werd in 1793 net als haar echtgenoot onthoofd. Hun 10-jarige zoon Lodewijk XVII stierf in gevangenschap. Alleen hun dochter, Marie-Therese van Frankrijk, overleefde en werd in 1795 vrijgelaten door de Franse revolutionairen. Ze vertrok naar Wenen waar ze de juwelen van haar moeder uiteindelijk in handen kreeg.

Lees ook:

Een lucratief avondje voor Christie’s: Mondriaan, Van Gogh en Picasso onder de hamer

Veilinghuis Christie’s heeft een lucratieve dag achter de rug: voor bij elkaar meer dan honderd miljoen zijn er in New York gisteren drie schilderijen van Picasso, Mondriaan en Van Gogh geveild.