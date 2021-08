“Als ze me vinden, dan zullen ze me doden”, appt de tolk vanuit het huis van een familielid in Kaboel, waar hij zich met zijn vrouw en vier kinderen schuilhoudt. In zijn zak branden vijf vliegtickets die de Nederlandse ambassade voor hem heeft geregeld. Dinsdag gaat hun vlucht, Afghanistan uit. Maar gaat het vliegtuig nog? Hij heeft geen idee. “De ambassade is dicht. Alles is dicht. De straten zijn leeg. Iedereen is in shock.”

Het was in die lege straten van Kaboel dat deze tolk zondagochtend nog de door de vliegmaatschappij vereiste covid-test ging doen, vlak voor de Taliban aan de poorten van de hoofdstad rammelden. “Ik heb als tolk gewerkt bij Eupol, onder supervisie van Nederland tussen 2011 tot eind 2014. Ik heb me in juli gemeld voor hervestiging en die aanvraag is geaccepteerd. Er is een vlucht voor ons geregeld, die gaat 17 augustus. Nu heb ik geen idee wat er gaat gebeuren – niet met mijn vlucht en niet met onze toekomst.”

Persbureaus: President Ghani heeft het land verlaten Persbureaus Reuters en AP melden zondagmiddag op basis van hoge regeringsvertegenwoordigers dat de Afghaanse president Ashraf Ghani zijn land zou hebben verlaten. Hij zou naar Tadzjikistan zijn gereisd. De de facto macht in het land ligt nu bij de overgebleven ministers; achtergebleven in het door de Taliban belegerde Kaboel. Volgens regeringsbronnen zou er morgen een delegatie naar Qatar reizen om daar verder te onderhandelen met vertegenwoordigers van de extremisten.

Net op tijd vertrokken met het gezin

Het gezin was de dag ervoor al door het oog van de naald gekropen, toen ze net op tijd met zijn zessen van Jalalabad naar Kaboel waren vertrokken. Een paar uur later trokken de Taliban Jalalabad binnen.

Maar zondag al stonden de Taliban voor de poorten van Kaboel. Er werden schoten gehoord, maar van strijd was amper sprake. Het Afghaanse leger was moegestreden, heette het, overdonderd. De rest van het land was immers al in handen van de Taliban gevallen, ook de grote stad Mazar-i-sharif.

Vanuit Amerika zei president Biden zaterdag dat hij nog steeds achter zijn besluit staat om de Amerikaanse troepen uit het land terug te trekken, ook al had dat de huidige opmars van de streng islamistische Taliban tot gevolg.

De tolk las dat nieuws op zijn WhatsApp. Hij leest dat de Taliban zeggen dat buitenlanders Kaboel kunnen verlaten, dat ze een vreedzame machtsoverdracht willen. Maar wat zal zijn lot zijn, of dat van al die landgenoten die de afgelopen jaren werkten voor westerse mogendheden? De Taliban maken waarschijnlijk korte metten met wie werkte voor het Westen.

De voormalig medewerkers van de Amerikanen zitten in hetzelfde schuitje. Sinds zaterdagnacht vliegen bij de Amerikaanse ambassade helikopters af en aan, om het personeel te evacueren, maar veel van de plaatselijke staf blijft achter.

Het personeel van de Nederlandse ambassade, ongeveer 200 mensen, werd zondagmiddag te verstaan gegeven dat ze per direct het land moeten verlaten. Ook zij konden de situatie slecht overzien. ‘We weten niet of we het vliegveld kunnen bereiken en of er dan een vlucht is’, zei een medewerker. Maar ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag zegt dat alles in het werk wordt gesteld om tolken, ambassadepersoneel en gezinnen in veiligheid te brengen en maakte zondagmiddag bekend dat er een vliegtuig naar Kaboel wordt gestuurd.

Intussen hoopt de Afghaanse tolk van weleer dat iemand binnenkort zijn wanhopige mails, telefoontjes en berichten beantwoordt. “Ik hoop vurig dat ik met mijn gezin het buitenland nog kan bereiken”, zegt hij vanuit zijn schuilplaats in de hoofdstad. “Anders ziet het er heel, heel slecht uit voor mij, mijn vrouw en onze vier kinderen.”

De Tweede Kamer komt volgende week terug van reces om over de situatie in Afghanistan te praten.

De naam van de tolk is bekend bij de hoofdredactie.

