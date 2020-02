‘Als we dit virus niet weten in te dammen, raken we het niet meer kwijt’

Het lijkt er op dat de epidemie in een nieuwe fase is beland, zegt Eric Snijder, hoogleraar virologie aan het Leids UMC. “Tot nu toe konden we alle besmettingen buiten China nog traceren. Ook in Italië is nog duidelijk hoe het virus het land is binnengekomen. Maar in Zuid-Korea is voor een grote groep de verspreider niet meer bekend. We zijn daar het zicht op de route van het virus kwijt.”

Het nieuwe coronavirus is in korte tijd op diverse plaatsen buiten China opgedoken. Zuid-Korea meldde zaterdag 433 nieuwe gevallen, van wie er twee zijn overleden. In Iran gaat het om 28 besmettingen en vijf doden. Japan, los van de uitbraak op het cruiseschip de Diamond Princess: 119 besmettingen, één sterfgeval. Italië: dertig infecties, twee doden.

Hoe verontrustend zijn de ontwikkelingen van de laatste dagen?

Snijder: “De komende weken worden cruciaal. Dan zal blijken of het virus ook in andere landen voet aan de grond heeft gekregen. Maar ik zie het somber in.” Hij benadrukt dat het Zuid-Korea er alles aan gelegen is deze uitbraak in te dammen. In 2015 werd het land getroffen door een uitbraak van Mers, een ander coronavirus dat een paar jaar daarvoor in het Midden Oosten was opgedoken. Een Zuid-Koreaanse zakenman had het daar opgelopen en besmette na thuiskomst 186 landgenoten van wie er 32 overleden. “Dat kon gebeuren doordat hij door een paar ziekenhuizen werd doorverwezen terwijl niemand vroeg waar hij vandaan kwam. Dat scenario wil men koste wat kost voorkomen.”

Dat wordt nog een hele kluif. Veel patiënten behoren tot een besloten sekte, de Shincheonji Church of Jesus. Het is de vraag of alle patiënten kunnen worden opgespoord.

Niet minder alarmerend zijn de sterfgevallen in Iran. Tot nu toe lijkt twee procent van de patiënten te overlijden; dan verwacht je bij vijf doden eerder een paar honderd infecties, in plaats van de gemelde 28. Snijder: “Via, via hoor ik hier op het LUMC dat er in dat land veel meer aan de hand is. Chinese arbeiders zijn daar na hun Nieuwjaar teruggekeerd. We hebben daarop van hieruit weinig zicht. Dat geldt ook voor Afrika. Er zijn veel contacten met China. De zorg is in veel landen daar minder georganiseerd. Vallen coronapatiënten wel op?”

Uit China komt nu ook het bericht dat de incubatietijd vier weken kan zijn. Wat betekent dat voor de epidemie?

“Dat bericht heb ik ook gezien. Het gaat om één patiënt. Het kan: we gaan nu uit van maximaal twee weken, maar elke kansverdeling heeft zijn uitschieters. In dit geval vraag ik me eerst af: klopt dat verhaal? Is deze patiënt werkelijk op 24 januari besmet of kan hij daarna nog eens met het virus in contact zijn gekomen? Ik kan dat vanuit Nederland niet beoordelen, maar als het waar is, zijn de gevolgen enorm. Dan is een quarantaine van twee weken niet voldoende. En dan deugen veel reconstructies van besmettingen, waarbij je nagaat wie met wie in contact is geweest, ook niet.”

Britse epidemiologen schatten dat het virus zich al verder heeft verspreid. We zien volgens hen slechts het topje van de ijsberg.

“Dat zou kunnen. Tachtig procent van de patiënten heeft milde of middelmatige klachten. Ze zijn hooguit grieperig. Velen melden zich dus niet bij een arts. Of passeren douanecontroles zonder opgemerkt te worden. We weten het niet. Iedereen wil antwoorden. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Maar we weten niet hoe betrouwbaar de data zijn.”

Zijn er al middelen tegen het virus?

“Er zijn nu zo’n tachtig virusremmers in een testfase. Dat wil zeggen dat ze worden toegepast bij patiënten. Maar van echt gecontroleerd onderzoek, bijvoorbeeld met een controlegroep, is nog geen sprake. Sommige middelen hebben potentie, maar we weten ook dat een virus snel resistentie ontwikkelt. Het kan pas effect hebben als we een cocktail aan virusremmers kunnen aanbieden. Dan moet je er toch een stuk of 25 op de plank hebben liggen. Zo ver zijn we nog lang niet.

“Dat geldt ook voor een vaccin. Er zijn kandidaten, maar die zitten allemaal nog in de testfase. Er is nu een vaccin tegen ebola, daar heeft vijf à zes jaar ontwikkeling in gezeten. Veel sneller zal het nu niet gaan. Besef wel, we hebben nog nooit een vaccin tegen een coronavirus op mensen getest. Sars was destijds alweer verdwenen eer we daar goed en wel mee begonnen waren.”

Zou dat nu ook niet kunnen gebeuren? Dat de epidemie net als bij Sars uitsterft, omdat de lente begint?

“Collega’s zijn daar optimistischer over dan ik. Het zou kunnen dat het virus bij meer UV-licht en hogere temperaturen verdwijnt. Mensen gaan zich in de lente ook anders gedragen. Zitten minder dicht op elkaar. Dat zien we ook aan de griep. Dat virus is ook aan seizoensinvloeden onderhevig. De griep neemt ieder jaar een zomervakantie. Trouwens, we kennen al vier coronavirussen die endemisch zijn geworden. We noemen ze verkoudheidsvirussen. Die komen ook ieder najaar weer op. Nee, als we dit nieuwe coronavirus niet weten in te dammen, raken we het niet meer kwijt.”