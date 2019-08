‘Als Trump volgend jaar niet wint, heeft iemand met zijn hand in de koektrommel gezeten’

En het was net zo gezellig. “Ik weet wat voor spelletje je speelt, genie­pige Nederlander”, zegt een man met een rossig baardje en een Iers accent die een vraag opvangt over het immigratiebeleid van Donald Trump. “Je bent fucking fake news, je neemt het op voor de fucking ­immigranten-invasie die ons gaat vervangen. Waarom heb je het niet over de witte genocide, klootzak?”

Maar de vraag was niet aan de Ier gesteld, maar aan Pete Barnies, koper en opknapper van huizen in Auburn, in de staat Maine. Oud-militair ook, en dat stelt gerust: “Ik had zijn kop eraf geslagen als hij jou met een vinger had aangeraakt”.

Barnies was donderdagmiddag met zijn zoon Jeremy achter aangesloten in de rij die anderhalve kilometer door Manchester slingerde, naar het stadion waar de Amerikaanse president Donald Trump een verkiezingsbijeenkomst hield. Een verder heel vrolijke rij, waarin bijna iedereen wel een ‘Make America Great Again’-pet op had, een T-shirt met ‘Bitch, ik ben de president’ of een van de honderden andere kledingstukken die duidelijk maakten dat niemand daar zich voor Trump schaamde.

Dat maakte het zo gezellig, ondanks het feit dat de achterste helft van de rij weinig kans maakte Trump in levenden lijve te zien: het stadion was met 12.000 mensen wel vol. De achterblijvers zouden zijn speech die avond op een groot scherm op straat volgen. Maar het was de tweeënhalf uur rijden uit het noorden hoe dan ook waard, vonden vader en zoon Barnies.

Trump, die avond in het stadion: “We laten dit enorme, prachtige schip heel snel van koers veranderen.”

Barnies: “Je krijgt niemand die beter is dan Trump. En als we nog eens vier jaar krijgen, dan verandert er nog veel meer. Er zijn nu meer banen, en we betalen een hoop minder belasting.”

“We doen het heel goed met ­China, ondanks het feit dat ze ­proberen je het tegendeel te laten geloven. Ze verliezen daar mil­joenen arbeidsplaatsen. De in­voerrechten werken, zij lijden er onder, en hier stijgen de prijzen niet.”

De Verenigde Staten hebben veel te lang over zich laten lopen, vindt Barnies. “En hij maakt daar een einde aan, andere landen vinden dat natuurlijk niet leuk.” Over de schade die de invoerrechten de Amerikaanse economie opleveren, moet hij zijn president toch corrigeren. “Voor mij zijn die invoerrechten slecht, mijn prijzen stijgen wel.” Maar dat is niet de schuld van Trump. “Die andere landen, die ­verhogen hun prijzen.”

“We deden het [in 2016] geweldig in New Hampshire. Het is ons ontstolen, we hadden er moeten winnen.”

Barnies: “Als Trump volgend jaar wint, dan was het een eerlijke verkiezing. Zo niet, dan denk ik toch dat iemand met zijn hand in de koektrommel heeft gezeten. Je weet toch hoe dat werkt.”

“Ik zag wat nep-peilingen, gepu­bliceerd door de nepnieuws-media en die zeiden dat ik gelijk op ging met drie andere kandidaten. Dat dacht ik toch niet.”

Barnies: “De peilingen, dat is alleen maar wat de media je willen laten geloven. Ga zelf na: wie organiseren die peilingen? De media. Wie publiceert ze? De media. Ik lees geen kranten, dat is allemaal rotzooi. En als je het nieuws volgt op de tv, dan heb je al snel door wat hun doel is. Ze vertellen je wat je moet geloven, en ze laten niet alles zien. Als er storing is, dan is dat omdat ze niet willen dat je weet wat de andere partij doet.”

“We zijn allemaal Amerikanen, we delen hetzelfde huis. We delen hetzelfde hart. We delen dezelfde dromen. We zijn allemaal kinderen van dezelfde almachtige God. Maar net op het moment dat ons land samen zou moeten komen om die zegeningen te genieten, proberen de radicale Democraten Amerika uiteen te scheuren. Ze verketteren iedereen die het niet eens is met hun extreme standpunten.”

Barnies: “Ik ging net even uit de rij om in de supermarkt nog wat meer te bier halen voor mijn zoon. Daar stonden twee mannen, die zagen mijn pet en vroegen: ben jij voor Trump? Toen ik ja zei, goten ze een heel blikje bier over mijn broek. Ik heb een van hen een dreun verkocht. Toen ben ik gauw teruggegaan. Knappe agent die me hier tussen al die mensen vindt.”

