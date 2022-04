Als Orbán vandaag de verkiezingen wint, zal dat te danken zijn aan het platteland

Afgelopen januari ging er online een filmpje rond waarin de Hongaarse premier Viktor Orbán, die dit weekend opnieuw verkozen hoopt te worden, een traditionele varkensslachting op het platteland bezoekt. Dat is een geliefde traditie in Hongarije: men begint bij het krieken van de dag, er komt ondanks het vroege uur alarmerend veel palinka (zelfgestookte Hongaarse brandewijn) bij kijken, en het ritueel geslachte en gezamenlijk bewerkte varken wordt uiteindelijk van top tot teen verwerkt in allerlei Hongaarse gerechten en delicatessen.

Orbán loopt in het filmpje het erf op in een houthakkershemd en bodywarmer. Hij ziet er precies zo uit als de mannen om hem heen, hij praat hetzelfde, er wordt gretig gelachen om zijn grapjes. Met een vlammenwerper blakert hij het varken zwart – alsof hij het elke dag doet. Het is tekenend voor Orbáns zorgvuldig gecultiveerde imago van plattelandsman. De oppositiepolitici die hem dit weekend uitdagen tijdens de parlementsverkiezingen, worden anders gezien: hoewel veel van hen net als Orbán opgroeiden op het platteland en pas voor hun studie naar Boedapest kwamen, worden zij gezien als een stedelijke elite die neerkijkt op de ‘eenvoudige’ dorpelingen.

Daarbij wordt men geholpen door de media: waar men in de Hongaarse steden nog (online) media consumeert die niet gecontroleerd wordt door de regering-Orbán, kijken de inwoners van het platteland vooral naar de televisie, waarop grotendeels de partijlijn van regeringspartij Fidesz wordt gevolgd. In de afgelopen jaren hebben wel steeds meer mensen een Facebookaccount, wat ertoe geleid heeft dat Orbáns partij Fidesz in afgelopen jaren enorme bedragen heeft geïnvesteerd in haar sociale-mediabeleid. Elk van de prominente politici binnen Fidesz heeft inmiddels een Facebookaccount met een heel team daarachter, vol filmpjes zoals deze van Orbán bij de varkensslachting.

‘Dorpen zijn de toekomst’

Orbáns partij Fidesz laat zich al jaren graag adviseren door Republikeinse adviseurs uit de Verenigde Staten. Hun tactiek – richt je vooral op het platteland, niet op de steden – heeft ook in Hongarije zijn vruchten afgeworpen: de dorpen, boerderijen en kleine stadjes kunnen met recht het Fidesz-heartland worden genoemd. Ook toen in 2019 tijdens de gemeenteverkiezingen Fidesz aanzienlijk aan kiezers verloor in verschillende steden, bleef het platteland toch pal achter premier Viktor Orbán staan.

Dat alles heeft ook genoeg te maken met het schijnbare onvermogen van veel oppositiepolitici om zich te presenteren als vertegenwoordigers van de mensen op het platteland. Veel van hen studeerden in het buitenland, zijn internationaal georiënteerd, en zien er niet echt uit alsof ze ’s weekends met een vlammenwerper een varken staan zwart te blakeren. Er wordt daarom juist op het platteland veel campagne gevoerd door de oppositie. De vraag dit weekend is of dat gewerkt heeft.

Wat ook een belangrijke rol speelt bij de populariteit van Fidesz op het platteland, is dat er in het afgelopen decennium lokaal veel verbeterd is: veel dorpen zijn onder de regering van Viktor Orbán opgeknapt, kerken werden gerenoveerd, nieuwe wegen zijn aangelegd. Dat alles gebeurde voor een groot deel met EU-geld, maar lokaal is de dankbaarheid daarvoor vooral gericht op premier Orbán zelf. Wie naar de website van het Magyar Falu Program surft, een belangrijk investeringsprogramma voor de plattelandsregio’s, ziet daar gelijk een pop-upvenster met een foto van premier Orbán. Het begeleidende tekstje over hoe hij zelf opgroeide in een dorp wordt afgesloten met de woorden ‘voor ons zijn dorpen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst’. In regio’s waarin mensen zich in hun bestaan bedreigd voelen, steeds meer jonge mensen naar de steden verhuizen en nooit meer terugkomen, en waar een heel oude manier van leven lijkt te verdwijnen, betekenen die woorden wat. Orbán snapt dat.

Pal Józsefné (69). Beeld Dénes Erdős

Pal Józsefné (69), gepensioneerd: ‘Orbán zorgt goed voor ons, oude mensen’

“Ons hele dorp gaat op Fidesz stemmen, en van het volgende dorp weet ik dat ook”, vertelt Pál Józsefné. Ze is 69, gepensioneerd, en woont al héél lang hier in het dorp, zegt ze. “Ikzelf dus ook, ja. Dat doe ik al jaren – ik weet eigenlijk niet eens meer goed waarom ik daar ooit mee begonnen ben.” Ze staat in haar voortuin te kletsen met de buurvrouw. Aan de overkant van de straat begint een hond luid te blaffen op het moment dat Páls kat heimelijk via het hek de tuin uitglipt. Csertó, het dorp waarin Pál woont, heeft 448 inwoners. De burgemeester van Csertó is zelf lid van Fidesz.

“In elk geval zorgt Orbán goed voor ons, oude mensen”, zegt Pal. “Ons maandelijks pensioen is onder hem verhoogd, de dertiende maand is teruggebracht, en we krijgen inmiddels elk jaar ook nog een extra bedrag.” En ook in Csertó is in het afgelopen decennium veel verbeterd. “We hebben een nieuw stadhuis, en een nieuwe rotonde.”

En wat vinden mensen hier van uitdager Peter Márki-Zay, leider van de verenigde oppositiepartijen? “Hij is heel impopulair hier, daarom gaat niemand op hem stemmen”, zegt Pal. “Hij kijkt namelijk neer op ons dorpse mensen. Ik weet niet waarom hij dat doet, maar het is duidelijk. Ik ben sowieso nooit zo van de politiek geweest, maar als ik Márki-Zay nu voorbij zie komen op de televisie dan zap ik altijd onmiddellijk weg en ga ik snel iets anders kijken.”

Of Fidesz goed is geweest voor de rest van het land, daar heeft ze niet zoveel zicht op, zegt Pál. “Ik woon hier in Csertó sinds 1952, en ik ben in al die tijd maar één keer in Boedapest geweest. Ik weet niet zo goed wat er in het land gaande is – maar op televisie ziet het eruit alsof alles goed gaat. En hier in het dorp gaat alles ook prima.”

Szitás Sándor (65). Beeld Dénes Erdős

Szitás Sándor (65) ondernemer: ‘Alle kranten en tv-kanalen hier zijn pro-Fidesz’

“Het is hier op het platteland niet makkelijk om over politiek te praten wanneer je niet pro-Fidesz bent, maar toch wil ik open zijn over mijn opvattingen”, zegt Szitás Sándor, 65. Hij zit aan een tafeltje in zijn eigen restaurant, in het dorpje Boldogasszonyfa, van 501 inwoners. “Iets belangrijks dat jullie moeten begrijpen over het platteland: 90 procent van de media die mensen hier consumeren wordt gedomineerd door Fidesz. De enige plek waar mensen überhaupt oppositiekandidaten tegenkomen is via advertenties op Facebook. Dat maakt wel al een beetje uit – iedereen heeft hier tegenwoordig Facebook. Zelfs mensen die niet eens elektriciteit in hun huis hebben, hebben toch een telefoon met Facebook. De weinige mensen die hier sympathiek tegenover de oppositie staan kunnen elkaar dus vinden in lokale Facebookgroepen.”

Maar dat is het dan ook, zegt Szitás. “Alle kranten en tv-kanalen die mensen hier onder ogen krijgen zijn pro-regering, er is ook geen lokaal medium dat niet pro-Fidesz is. Mensen horen dus eigenlijk alleen maar hele slechte dingen over oppositiekandidaten. Natuurlijk zegt de oppositie ook alleen maar slechte dingen over de regering, maar de stem van de regering klinkt nou eenmaal vele malen luider hier.”

“Er wonen in deze regio veel echt arme mensen, en die letten begrijpelijkerwijs op wat zij zelf krijgen; alle negatieve kanten van Fidesz en deze regering zien ze niet. En in deze buurt geldt: hoe beter de relatie van je burgemeester met Fidesz, hoe meer geld jouw dorp krijgt. Dat werd ons vorig jaar ook weer opnieuw duidelijk, toen het geld werd uitgedeeld dat de ergste klappen van corona op zou vangen. Die verschillen zijn groot: ons dorp bijvoorbeeld kreeg veel minder dan omringende dorpen, omdat onze burgemeester op minder goede voet met Fidesz staat. Het is dus niet gek dat mensen in deze omgeving massaal op Orbán stemmen. Zijn partij heeft zoveel macht: het komt haast niet bij mensen op om op een andere partij te stemmen.”

Bíró József (57). Beeld Dénes Erdős

Bíró József, 57, voormalig bakker: ‘Dankzij Orbán is d ekerk gerenoveerd’

“Ik kan me geen betere regering voorstellen dan die van Viktor Orbán”, zegt Bíró József, 57. Hij is één van de 368 inwoners van het dorpje Botykapeterd, in de zuidelijke provincie Baranya. Hij woont er sinds 1992. Ooit was hij bakker, maar sinds hij in een rolstoel belandde werkt hij niet meer. Over Fidesz wil hij met liefde praten. “Sinds Fidesz het land regeert is er zoveel verbeterd aan ons dorp: de stoep is opnieuw gebouwd, we hebben nieuwe bushaltes, de kerk is van binnen en van buiten gerenoveerd. Al deze verbeteringen begonnen toen Orbán aan de macht kwam. Er komt nu zelfs een nieuwe weg van ons dorp naar het volgende dorp. Oh, en we krijgen vier miljoen forint om onze begraafplaats te renoveren. Alles dankzij hen.”

Bíró weet zeker dat heel Botykapeterd voor Fidesz zal gaan stemmen. “Geen twijfel over mogelijk”, zegt hij. “Honderd procent van de mensen in het dorp.” En waarom? Hij reageert op die vraag met een ongelovige blik. “Kijken jullie geen televisie ofzo?” Hij begint over Péter Márki-Zay, de christelijk-conservatieve oppositiekandidaat die Orbán dit weekend uitdaagt. “Daar stemt toch niemand voor. Er zijn gekken in het gekkenhuis die nog vaker zinnige dingen zeggen dan Márki-Zay. Bovendien wil de oppositie onze plannen in het dorp dwarsbomen: zij willen voorkomen dat wij geld krijgen voor verdere renovaties. Dus als we op de oppositie stemmen, dan krijgen wij geen geld meer om ons dorp te verbeteren. Dat gaat dan toch zeker niemand doen?”

Op Facebook zit Bíró niet. Hij heeft het sowieso niet zo op het internet. “Dat staat vol met nepnieuws – ik kijk liever naar de televisie. Mensen die op Facebook zitten, zoals mijn zoon, raken helemaal in de war van al dat nepnieuws online; hij weet soms niet echt meer wat hij moet geloven. Maar hij stemt voor nu nog wel gewoon voor Fidesz.”

