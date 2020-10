Als minister is Prabowo ineens van harte welkom in de VS, ondanks zijn bloedige verleden

Onder het bewind van zijn schoonvader groeide Prabowo uit tot commandant van de gevreesde strijdkrachten. Prabowo maakte zich schuldig aan diverse bloedige militaire operaties in Oost-Timor, Atjeh en Papoea. In 1998 gaf hij zelfs de opdracht om politieke activisten te ontvoeren in een mislukte poging om zijn schoonvader in het zadel te houden. Die actie werd hem niet in dank afgenomen; hij werd door het leger ontslagen.

Na zijn ontslag vertrok Prabowo naar Jordanië. Hij scheidde van zijn vrouw en verdween tijdelijk uit het zicht van het publiek. Dit veranderde toen Prabowo als vermogend zakenman in 2009 terugkeerde naar Indonesië en zich op de politiek stortte. In 2014 deed hij een serieuze gooi naar het presidentschap, maar verloor nipt van zijn gematigde tegenstander Joko Widodo, die doorgaans ‘Jokowi’ wordt genoemd.

Nationalistische campagne

Erop gebrand om in 2019 de verkiezingen wel te winnen, startte de oud-generaal een felle nationalistische campagne. Prabowo wierp zich op als de man die het vaderland kwam redden en uitte felle kritiek op de welvarende bovenlaag van het land. Hij sloot een pact met conservatieve moslimgroepen en presenteerde zichzelf als uiterst vroom. Het mocht niet baten en hij verloor voor de tweede keer op rij van Jokowi. Deze keer weigerde Prabowo zich bij de uitslag neer te leggen: hij beschuldigde de regering van Jokowi van verkiezingsfraude en riep zijn aanhangers op de straat op de gaan, wat uitmondde in gewelddadig protest.

Aanvankelijk leek de tweede poging van Prabowo uit te lopen op een nederlaag, maar tot verrassing van veel van zijn kiezers maakte Prabowo opnieuw een draai. Na de onderhandelingen met Jokowi trad hij als minister van defensie toe tot de regering.

De nieuwe positie van Prabowo brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Twee decennia lang werd de ex-generaal de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd, maar nu hij minister is, is dit verbod opgeheven. Met het bezoek van Prabowo aan het Pentagon lijkt het erop dat Washington Indonesië in het vizier heeft als potentieel belangrijke bondgenoot tegen China.

Lees ook:

Rellen over verkiezingsuitslag storten Indonesië in onzekerheid

Aanhangers van de verliezend presidentskandidaat steken auto’s in brand en bestormen het verkiezingskantoor.