Als iéts Brazilië dit jaar heeft getekend, is het wel het gevoel van falen

Naar één gebeurtenis heeft heel Brazilië toegeleefd in 2022 en dat zijn de verkiezingen in oktober. Die verloor de zittende extreemrechtse president Jair Bolsonaro van de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Iets meer dan de helft van het land haalde opgelucht adem, iets minder dan de helft hief zijn armen in de lucht in boosheid en verdriet. Nog steeds bivakkeren er mensen bij legerkwartieren om te eisen dat het leger tussenbeide komt om te voorkomen dat Lula president wordt. Zijn beëdiging op 1 januari, die een groot feest zou moeten worden, wordt overschaduwd door de angst voor geweld van Bolsonaro-aanhangers.

Je zou bijna vergeten dat in het begin van het jaar, op 20 januari de legendarische zangeres Elza Soares op 91-jarige leeftijd overleed. Tot op het laatst wist ze met haar rauwe stem en teksten tegen racisme en machismo een groot publiek te trekken. Maar dit lijkt twee of drie jaar geleden, zo zwaar drukken die verkiezingen op het geheugen.

Zo’n majesteit als Soares verenigt van oudsher de Brazilianen. Zij is bron van trots van iedereen, ongeacht politieke voorkeur, net als voetbal.

Het leek er even op dat de gele kanaries bij het wereldkampioenschap in Qatar ook de boel weer een beetje tot elkaar konden krijgen. In de eerste wedstrijd, tegen Servië, schitterde de jonge speler Richarlison met een doelpunt waarbij hij zijdelings in de lucht hing en met de binnenkant van zijn voet de bal het doel in catapulteerde. Brazilianen voelden weer even iets van die trots die ze waren kwijtgeraakt de laatste jaren.

Veel fans hadden zich in het shirt van de nationale ploeg gestoken. Ongekend, want sinds de opkomst van Bolsonaro als presidentskandidaat in 2018 hadden diens aanhangers zich de kleuren geel en groen van het nationale team toegeëigend. Het was een politiek statement om het shirt aan te trekken. Tot de wedstrijd tegen Servië vorige maand. In de bars kon je niet langer zien welke fans voor of tegen Bolsonaro waren. Groen en geel was van iedereen.

Sociaal begaan

Richarlison was een symbool van de hoop. Jong, talentvol, speler bij Tottenham in Engeland, en vooral: sociaal begaan. Hij, zelf zoon van een bouwvakker en een schoonmaakster, financiert sociale programma’s voor de armsten. Sowieso tien procent van zijn maandsalaris gaat naar zulke bestemmingen.

Wás een symbool van de hoop. Het ging mis bij de kwartfinale tegen Kroatië. Nadat Brazilië eindelijk op voorsprong kwam in de verlenging, wist Kroatië in de laatste minuten nog op gelijkspel te komen. De penalty’s verliepen desastreus voor de reus van Latijns-Amerika, die zo had gehoopt op een zesde wereldtitel.

Zo niet mijn buurvrouw Luziete. Die zei na de nederlaag spottend: “Nét goed. Stelletje sukkels. Ze verdienen het niet.”

Gevoel van falen

Als iets 2022 in Brazilië heeft getekend, is het misschien wel het gevoel van falen, dat Luziete zo treffend verwoordde. De honger en de armoede zijn toegenomen, het aantal mensen met schulden is sterk gegroeid. Covid heeft bijna 700.000 slachtoffers geëist. De regering Bolsonaro heeft onderwijs, wetenschap en cultuur laten versloffen, evenals het gratis systeem voor gezondheidszorg SUS. Om nog maar te zwijgen over de ontbossing in de Amazone, waar in juni journalist Dom Philips en onderzoeker Bruno Pereira werden vermoord.

Over het falen zijn de Brazilianen het wel eens, over de oplossing helemaal niet, blijkens de verkiezingsuitslag. Jammer dat het voetbal ze niet langer dan tot de kwartfinales uit hun verslagenheid heeft kunnen trekken.

Maar nu Argentinië met een bloedstollende wedstrijd tegen Frankrijk de titel in de wacht heeft gesleept, kijken de Brazilianen met bewondering naar hun zuiderbuur. Die weten wat vechten is. “Die van ons verliezen zich in dansjes bij doelpunten en Neymar verandert wekelijks van kapsel”, schreef een boze twitteraar.

Argentinië, waar het economisch veel slechter gaat, heeft getoond wat doorzettingsvermogen is en het was frappant om te zien hoe de meeste Brazilianen op straat voor hun buurland juichten. De sentimenten tussen beide landen kun je namelijk wel een beetje vergelijken met de rivaliteit tussen Nederland en Duitsland. Lionel Messi was niettemin op 18 december ook de held van Brazilië, de hoop op een nieuw begin en nieuwe kracht.

