Als hij een kans ziet, grijpt hij die: Hoe de premier van de Britse Maagdeneilanden tegen de lamp liep

Oleanvine Maynard, directeur van de havens van de Britse Maagdeneilanden, zag wel kansen toen ze in maart van dit jaar werd benaderd door een Mexicaan. De man zei dat hij namens het Sinaloa-kartel onderzoek deed naar smokkelroutes van Mexico naar Miami, en wilde daarbij graag gebruikmaken van de havens op de Britse Maagdeneilanden.

Maar om zo'n constructie te laten functioneren, was ook de medewerking nodig van Andrew Fahie, de gekozen premier van het Caribische eilandenrijkje met ongeveer 35.000 inwoners. Dat zou volgens Maynard geen probleem moeten zijn. “Ik ken de man. Als hij een kans ziet, grijpt hij die”, vertelde ze aan haar contact. “Weet je wat het is met mijn premier? Hij kan soms een klein boefje zijn”, voegde ze er nog aan toe.

Veel smeuïge details

De premier hapte inderdaad, al stond hij erop de drugshandelaar eerst persoonlijk te ontmoeten, om zich ervan te vergewissen dat het hier geen undercover-agent betrof. Hij had sowieso al het idee dat hij op zijn tellen moest passen, vertelde hij. De Britse overheid was bezig met het afronden van een rapport over de bestuurscultuur op de Britse Maagdeneilanden, die zichzelf in de praktijk besturen, maar uiteindelijk wel onder Britse soevereiniteit vallen. “Het heeft me twintig jaar gekost om hier te komen, ik wil het niet in twintig minuten weggooien”, aldus Fahie.

Iets meer dan twintig dagen later zijn die woorden terug te lezen in een Amerikaans strafdossier, samen met meer smeuïge details. De kans die Fahie dacht te grijpen, bleek inderdaad een valstrik, en de tussenpersoon uit Mexico bleek tóch een informant van de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst.

Toen Fahie afgelopen week in Miami was voor een conferentie over cruiseschepen, samen met zijn havendirecteur Maynard en haar zoon, had het drietal een nieuwe ontmoeting met het Mexicaanse contact om details door te spreken en om een eerste aanbetaling van 700.000 dollar in ontvangst te nemen voor hun aandeel in de drugssmokkel. Ze werden direct daarna gearresteerd, en zitten nu vast in Florida, in afwachting van verdere vervolging.

Advies: het bestuur weer teruggeven aan de Britten

Fahie is de tweede centraal-Amerikaanse politieke coryfee die in korte tijd kennismaakt met de binnenkant van een Amerikaanse gevangenis. Onlangs werd de voormalige Hondurese president Juan Orlando Hernández, die eerder dit jaar de verkiezingen verloor, door de nieuwe regering uitgeleverd aan de VS. Ook hij wordt verdacht van drugssmokkel.

De Britse Maagdeneilanden blijven intussen stuurloos achter. Vice-premier Natalio Wheatley neemt de taken van Fahie tijdelijk waar, en wil graag formeel benoemd worden tot nieuwe premier.

Maar de Britten hebben andere plannen. Daags na de arrestatie van Fahie besloot de Britse gouverneur op het eiland John Rankin, die normaal geen actieve rol speelt in het bestuur, versneld het rapport openbaar te maken van de Britse rechter die het afgelopen jaar corruptie en bestuurscultuur op de Maagdeneilanden onderzocht. Diens conclusies zijn vernietigend: het bestuur is volkomen disfunctioneel, er worden miljoenen dollars overheidsgeld besteed zonder dat de juiste procedures in acht worden genomen. Het rapport adviseert om de grondwet uit 2007, die zelfbestuur garandeert, buiten werking te stellen, zodat de Britten het bestuur tijdelijk weer kunnen overnemen.

Dat voornemen valt niet bij iedereen op de Maagdeneilanden even goed. Wheatley wil ‘de aanbevelingen uit het rapport snel uitvoeren zonder terug te vallen op direct bestuur’. Enkele honderden bewoners demonstreerden op maandag voor het kantoor van Rankin, terwijl ze borden met ‘Geen Brits bestuur’ omhoog hielden.

Lees ook

Vorige maand nog president, straks in een Amerikaanse cel?

De VS vragen Honduras om de uitlevering van voormalig president Hernández. Sinds een maand heeft Amerika eindelijk een land om mee samen te werken in Centraal-Amerika.