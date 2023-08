Als het schooljaar straks begint, mag de abaja niet meer in het Franse klaslokaal

Het moet afgelopen zijn met de abaja in het klaslokaal. Het lange kledingstuk dat hoofd en schouders bedekt, maar het gezicht vrijlaat, is in strijd met het Franse principe van laïcité, vindt minister van onderwijs Gabriel Attal. Laïcité staat voor een rigoureuze scheiding van kerk en staat.

Het verbod van het dragen van abaja’s op school komt bovenop een regel uit 2004, die voorschrijft dat kledingstukken en sieraden die een religieuze overtuiging verraden, waaronder hoofddoeken, niet zijn toegestaan op scholen. Na de moord op leraar Samuel Paty door een islamitische terrorist in 2020 schoot het aantal schendingen van die regel omhoog. Leerlingen dragen vaker een abaja of de mannelijke variant, de kamis.

‘Epidemie van islamitische kleding’

Minister Attal kondigde de maatregel, die ingaat bij het begin van het nieuwe schooljaar, zondagavond aan in het televisienieuws. “Ik heb besloten dat er op school geen abaja meer wordt gedragen.” Attal nam kort voor de zomer het ministerschap over van Pap Ndiaye, die weigerde ‘een catalogus te publiceren met de toegestane lengte van de rok’.

Ndiaye was volgens critici te voorzichtig in zijn benadering van wat opinieblad l’Opinion in juni 2022 een ‘epidemie van islamitische kleding’ noemde. Maar de maatregel van opvolger Attal zorgt voor controverse. De Franse Raad voor de Moslimgemeenschap reageert verontwaardigd dat de abaja ‘een mode-artikel is, geen religieuze outfit’. “Het is een lange en ruime jurk tegelijk. Het heeft niets te maken met religie”, aldus vice-president Abdallah Zekri op radiozender BFM.

Het linkse parlementslid Clémentine Autain vindt het verbod ‘ongrondwettelijk’, zegt ze op X, het voormalige Twitter. “Het is tegengesteld aan de principes van laïcité. Symptomatisch voor de obsessieve verwerping van uitingen waardoor iemand herkenbaar is als moslim.”

Maar volgens Attal past het verbod juist precies binnen het laïcité-principe. De abaja is volgens hem een ‘religieus gebaar, bedoeld om de verdediging (…) van het seculiere heiligdom van de school op de proef te stellen’. Hij stelt dat je ‘bij het binnengaan van een klaslokaal de religie van leerlingen niet zou moeten kunnen aflezen door naar ze te kijken’.

Hoe wordt het verbod gehandhaafd?

President Macron wordt verweten met zijn middenpartij vooral de rechterflank van het parlement te bedienen. Inderdaad juicht Les Republicains - de partij rechts van het midden, waarvan Macron voor draagvlak afhankelijk is - Attals maatregel toe. De neiging om specifieke kenmerken van een gemeenschap te promoten, is een ‘melaatsheid die de republiek bedreigt’, schrijft LR-leider Eric Ciotti in een reactie. ‘Wij hebben herhaaldelijk opgeroepen tot een verbod op abaja’s op onze scholen. Ik verwelkom het besluit van de minister van onderwijs, dat bewijst dat we gelijk hebben.’

De vraag is nu hoe de maatregel wordt gehandhaafd als de leerlingen volgende week terugkeren in het klaslokaal. In ieder geval is er nu duidelijkheid, zeggen schooldirecties. “De regels waren niet helder. Nu wel en daar zijn we blij mee”, zegt vakbondsleider Bruno Bobkiewicz tegen persbureau AFP. “Schooldirecties mogen niet alleen staan ​​tegenover de abaja’s.”

Wat precies onder godsdienstuitingen valt, en in hoeverre de staat beslist over de kledingkeuze van scholieren, is een ideologisch debat dat al jaren voortduurt. Op dit moment is dat niet het juiste debat, meent Thomas Portes, parlementslid voor het linkse La France Insoumise. “De prijs van schoolspullen is met 11 procent gestegen, docenten functioneren niet goed. Maar Gabriel Attal vindt het urgenter om de kledingpolitie uit te hangen.”

