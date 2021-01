Als het regent in Caïro ligt de stad volledig plat, en dat gebeurt steeds vaker

Mijn Uberchauffeur slingert stapvoets tussen de plassen door over een tweebaansweg waar het soms angstig passen en meten is met tegenliggers. Een stevige bui van een kwartier deze ochtend heeft ervoor gezorgd dat sommige straten onbegaanbaar zijn. Door de plassen rijden durft hij niet, want in het Caïreense wegdek zitten veel gaten. Daarom houd ik er de dagen na zo’n ­regenbui altijd rekening mee dat ik langer onderweg ben. Zonder deze opstoppingen zou het verkeer op vier- of vijfbaanswegen al vaststaan, laat staan met deze ­extra hindernissen.

Op hoofdwegen en op grote kruispunten wordt het regenwater weggepompt, om het grootste oponthoud tegen te gaan. Kleinere plassen blijven liggen. “Het droogt morgen wel weer als de zon erop schijnt”, zegt mijn chauffeur, terwijl hij wachtend voor een flinke plas naar een tegenligger wenkt om door de rijden.

Samen naar de regen kijken

Regen in woestijnstad Caïro komt slechts een paar keer per jaar voor, en een flinke bui ontregelt direct de hele stad. Er zijn geen afvoerputten, waardoor straten en kruispunten vol water komen te staan, scholen en universiteiten hun deuren sluiten en het sociale leven volledig stilligt. Toch is het vooral een belevenis voor Egyptenaren als het regent: bij de laatste regenbui zag ik mijn buren op het balkon staan om filmpjes te maken. Mijn ­docente Arabisch onderbrak eens de les ‘om samen naar de regen te kijken’. Gewoonlijk deed ik ­alles wat zij opdroeg, nu bleef ik zitten.

Maar de afgelopen jaren nam het aantal regenbuien en de intensiviteit ervan toe. Vorig jaar maart ging het goed mis toen het drie dagen aaneengesloten regende, een unicum voor Egypte. Meer dan twintig mensen kwamen om het leven, onder meer doordat gebouwen instortten en als gevolg van elektrocutie door loshangende stroomkabels. Ook in de chique buitenwijken die de afgelopen jaren zijn aangelegd stonden de straten en huizen op de begane grond vol met water. Bij de bouw wordt er nog altijd uitgegaan van een droog zomers klimaat, ook al klinkt een steeds hardere oproep van burgers aan de overheid om eindelijk eens werk te maken van de aanleg van riolering.

Vooralsnog lijkt Caïro volledig onvoorbereid op wat er moet gebeuren tijdens en na een wolkbreuk. Het doet mij soms aan ­Nederland denken als het flink gesneeuwd heeft. Zelf houd ik er ook geen rekening mee, een paraplu heb ik niet, ik zou niet eens weten waar die worden verkocht.

Kleren in de was

De regen veroorzaakt chaos in de stad, maar is bovendien erg smerig. Caïro staat hoog op de lijst van meest vervuilde steden ter wereld, en met de regen slaat veel stof en luchtvervuiling neer.

Als ik door de regen heb gelopen, ben ik echt vies en doe ik meteen al mijn kleren in de was. De regen doet de smog letterlijk verdwijnen, al is dat maar voor even. Dat is het enige moment om een strakblauwe lucht boven Caïro te zien.

In het noorden van Egypte hebben de provincies aan de Middellandse Zee vaker met regen te maken en gaan de inwoners er makkelijker mee om. In de havenstad Alexandrië rijden auto’s vol gas door de plassen water heen, gaten in de weg of niet. De inwoners van Caïro kunnen zich daar ook op voorbereiden, want de realiteit van meer regen lijkt ook hier onontkoombaar.

Uitdijende metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Trouw-correspondenten doen wekelijks verslag uit hun eigen megastad.