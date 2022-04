Als het aan dit Normandische plaatsje ligt, wordt Marine Le Pen president. ‘Keuze tussen pest en cholera’

Als het aan Gisors ligt, wordt Marine Le Pen volgende week de nieuwe president van Frankrijk. In dit Normandische plaatsje heeft de populistische kandidaat een grote voorsprong op Emmanuel Macron.

“Politiek? Nee, daar hebben wij het nooit over.” Het valt in café L’Étoile in Gisors niet mee om een praatje te maken over de finale van de presidentsverkiezingen van volgende week zondag. Niemand in het etablissement heeft er trek in.

Iets buiten het centrum van de gemeente met ruim 11.000 inwoners en een indrukwekkend fort uit de elfde eeuw, is men toeschietelijker. Dat Marine Le Pen vorige week zondag de concurrentie in Gisors ver achter zich liet (zie kader), heeft te maken met de vergrijzing, denkt Ali Sehaki (50): “De helft van de bevolking is 50-plus, die categorie maakt zich vaker druk over onveiligheid en ze zijn vaak bang voor de islam”.

Sehaki, uitbater van café-brasserie La Porte de Paris, begrijpt het wel. “De onveiligheid is aanzienlijk voor een klein stadje in een landelijke omgeving op een uur rijden van Parijs. En als je alles al hebt geprobeerd”, zegt hij vanachter de tap, “dan ben je er klaar voor om het een keer over een heel andere boeg te gooien. Ze hebben links gekozen, ze hebben rechts gekozen en ze hebben gezien dat het allemaal geen bal uitmaakt. Ze hebben niets meer te besteden, het wordt eerder slechter.”

Beeld Anne Blaak

‘Een keuze tussen pest en cholera’

Niet dat een stem op Le Pen zin heeft. “Zij is kansloos. Macron heeft de media zo stevig in zijn greep dat hij wel moet winnen.” Aan de bar knikken zijn stamgasten instemmend. Volgend weekend kiezen de Fransen in de tweede ronde van de verkiezingen een nieuwe president. Het gaat tussen Le Pen en Emmanuel Macron.

Zelf stemt Sehaki niet, hij heeft alleen de Algerijnse nationaliteit. Als hij wel mocht stemmen, dan zou het Macron worden. “Het programma van Le Pen is racistische onzin. Maar het is uiteindelijk een keuze tussen de pest en de cholera.”

Verkiezingsaffiches voor Macron in de rue de Paris in het stadje Gisors. Beeld Steven Wassenaar

Ook Franck Lezier van tijdschriften- en tabakszaak Le Balto iets verderop maakt zich geen illusies over degenen die het voor het zeggen hebben. “In onze maatschappij is het ieder voor zich. En aan de top zitten ze er alleen voor zichzelf en hun vrienden. Ze zijn er niet voor de gewone mensen.”

De waarschuwing dat met Le Pen de Europese Unie in een nieuwe crisis wordt gestort, maakt geen seconde indruk op Lezier (50). “De EU, de interne markt, heeft ons niet geholpen, alleen maar alles erger gemaakt. Veel mensen in rijkere landen zoals in Frankrijk werden armer, de arme landen rijker. Wij zijn daar echt niets mee opgeschoten.”

‘Mensen zoals wij kunnen het zelf uitzoeken’

En er zijn meer zaken waar Lezier zich aan stoort. Zoals de immigratie. “Een immigrant die zich hier meldt op het stadhuis, wordt zo aan een sociale huurwoning geholpen. Dat is toch niet normaal?”

Gisors had 43 jaar, tussen 1971 en 2014, een communistische burgemeester. “Die man – ik heb nooit op hem gestemd – was heel erg sociaal, zoals dat heet. Die mentaliteit om al het leed in de wereld op te willen lossen, waar leidt het toe? Wie niet werkt, wordt geholpen, maar mensen zoals wij kunnen het zelf uitzoeken.”

Het ergert Lezier ook dat het verschil tussen werken en niet werken, tussen een uitkering en het minimumloon veel te klein is. “Daarom doen veel jongeren hier niets.” Zelf verdient hij niet meer dan 1000 euro in de maand, ruim onder het minimumloon.

Hij zal blanco stemmen. “Die tweede ronde is doorgestoken kaart”, weet hij zeker. “Voor de maffia van het systeem is een finale Macron-Le Pen een makkelijke manier om hun belangen veilig te stellen, het gaat om erg veel geld. En wij maken ons op voor weer vijf jaar dictatuur van Macron.”

Beetje dealen

Schuin aan de overkant van Le Balto, voor het kantoor van het agentschap van een verzekeringsmaatschappij, chillen een paar jongens in het aarzelende zonnetje. Ze drinken blikjes energiedrank en klooien wat met een elektrische step en een soundbox.

Het duel Macron-Le Pen houdt ze niet bezig. “Ik volg het een heel klein beetje”, zegt Morgan Julien (21). “Ik ga wel stemmen, maar weet nog niet op wie.” “Ze beloven van alles, maar doen niets”, meent Lilian Gourrier (22) die zeker niet gaat stemmen.

Vlnr: Kyhlyan Marcellin, Morgan Julien en Lilian Gourrier in de Rue de Paris in Gisors. Geen van deze drie mannen stemde in de Foto: Steven Wassenaar Beeld Steven Wassenaar

Kyhlyan Marcellin (22), die een joint opsteekt, zegt dat het hem in het geheel niet interesseert. “Ik weet er echt helemaal niets van. Dus ik heb ook geen idee waarom Le Pen hier zo hoog scoort.”

Maar het grote thema van de campagne, de koopkracht, daar kan hij wel over meepraten. Marcellin is elektricien, maar slaagt er maar niet om een vaste arbeidsovereenkomst te krijgen. “Ik werk steeds ergens via een uitzendbureau en vraag vaak aan de werkgever van het moment of er een echt contract inzit. ‘Nee’ zeggen ze dan, ‘we hebben liever goedkope jongens zoals jij’.”

Op dit moment heeft Marcellin geen werk en moet hij het doen met 800 euro per maand. Na de huur van zijn appartement van 700 euro blijft er weinig over. Het tekort vult hij aan met wat dealen. “Je moet toch wat”, lacht hij.

Julien en Gourrier wonen nog bij hun ouders. Ze hebben allebei een koksdiploma, maar eigenlijk vinden ze dat werk nu niet meer leuk. “Je moet erg hard werken”, zegt Gourrier. “Ook in het weekend, en de tijden zijn waardeloos. En dat voor een laag salaris zonder veel perspectief.” In plaats daarvan werken ze nu af en toe in de bouw, via hetzelfde uitzendbureau als Marcellin.

‘Achteraf kun je zeggen dat Sarkozy de laatste was die de gewone man kon aanspreken’

De burgemeester van Gisors, Alexandre Rassaërt (35), herkent de klachten maar al te goed. “De afkeer van de politiek is niet altijd rationeel. Mensen keren zich massaal tegen een elite, tegen ‘het systeem’ dat de belichaming van het kwaad is. Met de traditionele regeringspartijen is het, in ieder geval op nationaal niveau, gedaan”, constateert de centrumrechtse Rassaërt. Nog maar tien jaar geleden versloeg François Hollande de zittende president Nicolas Sarkozy in de tweede ronde. Beiden vertegenwoordigden op een vanzelfsprekende manier de macht.

Hollande, van de Parti Socialiste (PS), en Sarkozy, van Les Républicains (LR), de erfgenaam van de oude gaullistische partij, waren in 2012 goed voor 55,7 procent van de stemmen. Hun opvolgers Anne Hidalgo en Valérie Pécresse haalden nu iets meer dan 5 procent.

“Achteraf kun je zeggen dat Sarkozy de laatste was die de gewone man kon aanspreken”, denkt Rassaërt. “Hij sprak over identiteit, immigratie en onveiligheid en over het feit dat arbeid moest lonen.”

Communistisch bolwerk

Dat de schade in Gisors groter is – meer dan 60 procent stemde op antisysteemkandidaten, landelijk is dat 48 procent – heeft alles te maken met het volkse karakter van de gemeente. In Gisors gaf de industrie altijd de toon aan. Die sector krimpt al heel lang en in het voorbije decennium sloten in dorpen in de buurt nog de fabrieken Tréfimétaux (metaal) en Altuglas (kunsthars). Daarmee verdwenen er voor Gisors vele tientallen banen.

“De mensen hier stemden links, het was een communistisch bolwerk. Maar deze kiezers trokken meer en meer naar Le Pen, vroeger naar Jean-Marie (de vader van Marine, red.), sinds tien jaar naar Marine.”

Rassaërt werd acht jaar geleden namens de centrumrechtse LR tot burgemeester gekozen, met een campagne die was gericht op veiligheid en andere thema’s waar het vorige stadsbestuur geen aandacht voor had. “Het beleid hier was onder andere gericht op veel sociale woningbouw. Op die manier werd de gemeente steeds zwakker.” Gisors wil nu aantrekkelijker worden voor mensen die de drukte van Parijs en de voorsteden willen verlaten.

Zonder enthousiasme voor Macron

Maandag, de dag na de eerste ronde, besloot Rassaërt zijn partij te verlaten. Dat verschillende partijprominenten hebben geweigerd om op te roepen voor Macron te stemmen, is voor hem onacceptabel. “Als extreemrechts, dat bovendien ook nog pro-Poetin is, voor de deur staat, lijkt het mij duidelijk wat je moet doen. Wat de verschillen met Macron ook mogen zijn. Met mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt, schaam ik mij diep. Daar wil ik niet mee in één club zitten.”

De werkloze en alleenstaande moeder Gaëlle Wierczoreck met haar zoon Ilyes . Beeld Steven Wassenaar

Ook Gaëlle Wierczoreck (45) heeft niets met Le Pen. Wierczoreck, die in de thuiszorg werkt, heeft zondag Mélenchon gestemd. Volgende week wordt het Macron. “Zonder enthousiasme, om Le Pen tegen te houden.”

In Gisors heeft de helft van alle huishoudens een netto besteedbaar inkomen van minder dan 1650 euro. Dat is inclusief toeslagen als huursubisidie en kinderbijslag. Wierczoreck verdient het minimumloon van 1269 euro. Maar je hoort haar niet klagen. “Behalve mijn zoon Ilyes van 11 heb ik nog twee dochters van 17 en 22. Je moet letten op je uitgaven, tweedehandskleren kopen bijvoorbeeld. En sparen om iets leuks te kunnen doen met je kinderen. En dan lukt het af en toe om samen naar de bioscoop of de McDonald’s te gaan.”

Presidentsverkiezingen in Gisors (11.696 inwoners) Welke kandidaten kregen de meeste stemmen? 2022

1ste ronde:

Marine Le Pen 34,4%

Emmanuel Macron 22,4%

Jean-Luc Mélenchon 20,3%

Éric Zemmour 5,8%

Valérie Pécresse 4,1% 2017

2de ronde:

Emmanuel Macron 51%

Marine Le Pen 49% 2012

2de ronde:

François Hollande 53%

Nicolas Sarkozy 47%

