Turkije krijgt vrij spel voor een nieuwe militaire operatie in Noord-Syrië. Zondagavond maakte president Trump bekend dat het Amerikaanse leger zich uit het gebied terugtrekt. Woensdagochtend belde Ankara nog even met Moskou en diezelfde middag ging operatie ‘vredesbron’ van start.

Die naam is niet ironisch bedoeld. “Ons doel is om de creatie van een terreur-corridor aan onze zuidgrens te voorkomen, en om de regio vrede te brengen”, twitterde president Erdogan terwijl de eerste raketten werden afgevuurd.

Met ‘terreur-corridor’ verwijst de Turkse president naar de YPG, een Koerdische strijdgroep in Noord-Syrië die banden onderhoudt met de PKK, die door Turkije als terroristische organisatie wordt beschouwd. De YPG-strijders zijn getraind en bewapend door de Verenigde Staten ter ondersteuning van de strijd tegen Islamitische Staat.

Verraad

In Turkije stuit dat al jaren op breed gedeelde verontwaardiging. Afgezien van de pro-Koerdische HDP zien alle grote Turkse politieke partijen de Amerikaanse steun aan de YPG als verraad van een Navo-bondgenoot. Anti-Amerikaans sentiment is in de afgelopen jaren razendsnel toegenomen. Volgens een recente peiling ziet ruim tachtig procent van de Turkse bevolking Amerika als een bedreiging.

De aankondiging van de Amerikaanse terugtrekking en de daaropvolgende Turkse troepenopbouw leidden dan ook tot de gebruikelijke nationalistische euforie. Zoals bij eerdere militaire operaties in Noord-Syrië werd Turks Twitter overspoeld met foto’s van heldhaftige soldaten die Turkse vlaggen op bergtoppen planten, video’s van de nieuwste straaljagers in actie en het symbool van het Turks nationalisme: de grijze wolf.

Als er één manier is om het verdeelde Turkije te verenigen, dan is het wel met een oorlog. De mythische status van het leger vloeit nog altijd door de haarvaten van de Turkse samenleving. Zoals de oprichter van de Turkse Republiek, Mustafa Kemal Atatürk, gezegd zou hebben: Turkije is geen natie met een leger, maar een leger met een natie.

Onvoorwaardelijke steun

Politici stonden woensdagmiddag dan ook te dringen om het leger te bewieroken. “Moge God onze zonen de overwinning brengen”, twitterde Kemal Kilicdaroglu van de grootste oppositiepartij CHP meteen na het begin van de militaire operatie. Ook de burgemeester van Istanbul, de nieuwe ster van de Turkse oppositie, verklaarde onvoorwaardelijke steun aan ‘kleine Mehmet’, zoals het leger lief­kozend wordt genoemd. Juist nu de CHP een opleving leek door te maken nadat ze bij lokale verkiezingen in maart dit jaar de AKP-partij van pre­sident Erdogan in enkele steden van de troon stootte, kan ze nu niets anders dan plechtig klappen langs de zijlijn.

Datzelfde geldt voor dissidenten binnen de AKP. Voormalige zwaargewichten binnen de partij keerden zich deze zomer tegen hun president. Verwacht wordt dat ze dit najaar hun eigen partijen zullen oprichten. Dat nieuws valt nu nog makkelijker te begraven nu er live televisiebeelden van oprukkende Turkse tanks voorhanden zijn.

Daarmee wordt meteen een binnenlands doel van Erdogans buitenlandse expeditie duidelijk. Nu zijn regering meer dan ooit te kampen heeft met binnenlandse problemen zoals grote economische onvrede, verkiezingsnederlagen in grote steden en onrust onder de eigen achterban, komt een buitenlands avontuur niet slecht uit. Want wanneer Turken ten strijde trekken, lijken de problemen thuis even vergeten.

