Als een stem ¡Alerta sísmica! roept, heb ik anderhalve minuut om, soms in pyjama, een veilig heenkomen te zoeken

Eens in de zoveel tijd schrikken we op. Buiten op straat galmen dan omineuze alarmtonen, afgewisseld met een stem die ¡Alerta sísmica! roept, aardbevingsalarm. Op hetzelfde moment loeien tientallen mobiele telefoons in ons gebouw.

Hoewel de inwoners van Mexico-Stad al jaren gewend zijn aan het alarm, een systeem van vele honderden luidsprekers in de stad en een app op mobiele telefoons die afgaan op het moment dat er bevingen worden gedetecteerd, gaan de evacuaties toch altijd gepaard met enige paniek. We weten dat we meestal hooguit anderhalve minuut hebben om, soms in pyjama en op blote voeten, huisdieren onder de arm, een veilig heenkomen op straat te vinden.

Met tientallen buren renden we naar een parkeerplaats

Alhoewel, veilig? Juni vorig jaar, tijdens een flinke beving die de stad licht deed golven en trillen, sloeg ons de schrik om het hart toen het gebouw aan de overkant gevaarlijk kraakte. Terwijl stof en kleine stenen op straat kletterden renden we met enkele tientallen buren naar een open parkeerterrein; het leek weinig te hebben gescheeld of het gebouw zou zijn ingestort.

Gelukkig zouden er weinig slachtoffers zijn gevallen. Het appartementencomplex op de hoek staat al bijna vier jaar leeg, nadat het op 19 september 2017 zwaar beschadigd raakte door de aardbeving die toen aan bijna vierhonderd mensen het leven kostte. Ook twee andere gebouwen in onze straat staan sindsdien leeg.

Bouwvakkers hebben er steigers gebouwd en netten aan de gevel gehangen, maar afgezien van wat luidruchtig sloopwerk in het interieur twee jaar geleden, is er niet veel gebeurd. Sindsdien staat de constructie er verlaten en dreigend bij. Niemand in de wijk twijfelt eraan dat ze ieder moment kan instorten.

Zo zijn er tientallen gebouwen in de stad vol scheuren in de muren en hele happen uit kapotte betonnen balken, die eigenlijk allang hadden moeten worden gerepareerd of gesloopt. En het zijn niet alleen slachtoffers van de beving in 2017; in de hele stad, vooral in arbeiderswijken, kraken ontelbare oudere flats en kantoorgebouwen in hun voegen.

Trage werkzaamheden kosten levens

Ze raakten in 1985 beschadigd, toen de stad (ook op 19 september) werd getroffen door een catastrofale beving die duizenden levens eiste. Een flink deel van de veertig gebouwen die in 2017 instortten en tientallen mensen levend begroeven, waren in 1985 al behoorlijk beschadigd.

De deelstaatregering van Mexico-Stad houdt een register bij van alle gebouwen die sinds september 2017 moeten worden gerepareerd of worden neergehaald. Echt opschieten wil het niet; zo zijn er per juni dit jaar nog meer dan honderd flats die niet volledig zijn gerepareerd of afgebroken.

Die trage werkzaamheden kunnen levens kosten. In mei stortte een viaduct van de nog redelijk nieuwe metrolijn 12 in, waarbij 26 doden vielen. Hoewel ‘L12’ al langer een notoir begrip was in de stad door de geur van corruptie die boven het enorme bouwproject hing en de ernstige twijfels over de kwaliteit van de constructie, is het aannemelijk dat de metrolijn ernstig was beschadigd in 2017.

Vervangen door fonkelende, peperdure flats

Niet alle door aardbevingen beschadigde gebouwen staan er treurig en gevaarlijk bij. Twee andere flats in mijn straat werden in de eerste twee jaar na de beving afgebroken. Ze zullen over niet al te lange tijd worden vervangen door fonkelende en peperdure nieuwe flats.

Maar vermoedelijk heeft dat niet zozeer met daadkracht van de deelstaatregering te maken, als wel met snel handelen van aannemers. Die weten dat ook in Mexico-Stad de huizenprijzen de stratosfeer in stijgen.