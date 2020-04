Als een Française om ‘masker 19’ vraagt, weet de apotheker dat hij de politie moet bellen

Frankrijk was nog maar een week thuis opgesloten of de cijfers van huiselijk geweld rezen al de pan uit. Christophe Castaner, minister van binnenlandse zaken, meldde vorige week dat het aantal meldingen van huiselijk geweld in zijn land met 32 procentpunt gestegen was. In Parijs was het zelfs 36 procent hoger dan voor het confinement, het nu geldende landelijke huisarrest.

Castaner kondigde meteen maatregelen aan: Franse vrouwen kunnen voortaan, zoals dat ook al gebeurt op de Spaanse Canarische eilanden, bij de apotheek om ‘masker 19’ vragen. De baliemedewerkers zeggen dan dat ze dat moeten bestellen en vragen om het adres waar ze het heen kunnen sturen. Het is allemaal code: de apothekers weten dan dat ze de politie moeten bellen en hebben het adres waar die heen moet.

Codewoord

Het is niet bekend hoe vaak er op Tenerife of Lanzarote om Masker nummer 19 gevraagd wordt, maar het idee vindt ook elders in Spanje weerklank. De regio’s Madrid, Valencia en Andalusië overwegen op dit moment ook om hun apothekers te instrueren over het codewoord.

De theorie is dat slachtoffers van huiselijk geweld relatief vaak medicamenten aanschaffen. De privacyregels van apotheken waren al streng, maar die zijn in de coronacrisis nog eens aangescherpt, waardoor het een relatief veilige plek is om hulp te vragen.

Frankrijk richtte ook meteen twintig nieuwe hulpcentra in door het hele land, die in de buurt van supermarkten liggen. Slachtoffers kunnen daar tijdens het boodschappen doen naartoe en worden doorverwezen naar tientallen hotelkamers die door de overheid worden betaald. De Franse overheid heeft daar 1 miljoen euro voor vrijgemaakt.

‘Kerstmis in het kwadraat’

Ook vanuit Australië komen berichten over meer huiselijk geweld. De regio Nieuw Zuid Wales bijvoorbeeld telde een stijging van 40 procent. Daar hebben de autoriteiten hun hoop gevestigd op het telefoonsysteem: als je 999 belt krijg je de hulpdiensten aan de lijn. Wie daarna blijft zwijgen omdat praten te gevaarlijk is, kan op een mobiele telefoon 55 intoetsen. Dan zal de plek waarvandaan wordt gebeld worden uitgepeild en komt de politie langs.

In Duitsland zijn verschillende gemeenten al bezig met het huren van leegstaande hotels voor slachtoffers van huiselijk geweld. Hoewel daar nog geen nieuwe cijfers bekend zijn, vrezen de hulpinstellingen dat de coronacrisis ‘Kerstmis in het kwadraat’ is. Ook met Kerst, als iedereen thuis is, is er een piek in het aantal meldingen van huiselijk geweld.

