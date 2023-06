Als deze kerk zichtbaar wordt, heeft Spanje een probleem met droogte

Na een opmerkelijk droog 2022, heeft Spanje te maken met een opnieuw heet en droog voorjaar. De autoriteiten nemen maatregelen en zeggen de boel in de hand te hebben, maar inwoners kunnen zelf aan de stuwmeren zien hoe ernstig het is.

Het is niet moeilijk te zien tot waar het water normaal staat. Rondom in de vallei is de lijn zichtbaar, als bij een leeggelopen badkuip – erboven staan de bomen, eronder is het enkel nog kale rots. De hitte van de zon, hoog aan een strakblauwe hemel, slaat neer op een aantal bezoekers die naar de oever wandelen. Waar de kleigrond naast het pad is drooggevallen, is een grillig patroon van barsten zichtbaar.

Bezoeker Raul Hernaez kijkt omhoog, naar de kerk iets verderop op de heuvel, en wijst naar de spitse toren. “Kijk, daar lag ik vorig jaar nog in mijn kayak naast in het water. Dat kwam bijna tot aan de punt van die toren.” Hij schiet in de lach. “Het is echt waar. Toen stak alleen dat topje nog uit het water. Nu staan we hier helemaal beneden.”

Terwijl zijn twee honden langs de waterkant spelen en verkoeling zoeken in het water, vertelt de 33-jarige Hernaez met een staccato Catalaans accent dat hij al zijn hele leven hier in de buurt woont. Dit stuwmeer, het Sau Reservoir, was voor hem altijd een plek van recreatie: zwemmen, kanovaren, wandelen met de honden.

Op iets meer dan een uur rijden van Barcelona waan je jezelf hier midden in de wilde natuur. Maar omdat Hernaez het hier zo goed kent, weet hij ook hoe abnormaal de huidige situatie is: nog nooit zag hij het water zo laag staan, nooit was zo’n groot deel van het vroegere dorpje San Román de Sau zichtbaar. “Het is een ramp. Echt een ramp”, zegt Hernaez droogjes, terwijl hij met zijn hoofd schudt.

Een barometer van de staat van het klimaat

De kerk van Sau is intussen hét symbool geworden van de problematische droogte in Spanje. Alsof de toren een barometer is waaraan je de staat van het klimaat kan aflezen: hoe meer daarvan zichtbaar wordt, hoe ernstiger de droogte. En ernstig, ja dat is het momenteel wel, nu een zeer droog jaar wordt opgevolgd door een extreem warm voorjaar. In Sau staat minder dan twintig procent water, terwijl dat normaliter meer dan driekwart moet zijn rond deze tijd.

Beeld AP

De Catalaanse minister van klimaatactie, Teresa Jordà, waarschuwde dat de waterschaarste gevolgen zal hebben voor olijfbomen, wijnranken en amandelbomen. Ze wil de regio op het ergste voorbereiden: de graanoogsten gaan nu al verloren, wat gevolgen zal hebben voor voedselprijzen in Catalonië. Het gebrek aan regen is volgens de minister ‘het nieuwe normaal’, en daar zal beleid op aangepast moeten worden. Niet voor niets zoekt ze steun vanuit de nationale regering in Madrid om de klimaatsituatie het hoofd te kunnen bieden.

Daarnaast heeft de Catalaanse deelregering al een aantal stevige restricties ingesteld, onder de slogan ‘Over de regen heb je geen controle, over de kraan wel’. Die variëren van een verbod op autowassen en het vullen van eigen zwembaden tot het terugdraaien van de kraan voor de landbouw. Maar al die maatregelen zijn grotendeels een druppel op een gloeiende plaat: er is nú weinig water, dus er moet vooral water bijkomen.

Voor Barcelona, dat met alle buitenwijken en voorsteden meegeteld zo’n 3,5 miljoen inwoners heeft, wordt daarom al naarstig gezocht naar bruikbare alternatieven. Er is een miljoeneninvestering aangekondigd om water uit de rivier Besòs te filteren, een oud plan dat is opgepoetst vanwege de huidige noodsituatie. Daarnaast wordt steeds meer ingezet op ontzilters om zeewater consumptiegeschikt te maken. Ook de discussie om toerisme in de mediterraanse kuststad te beperken vanwege het schaarse water klinkt steeds luider.

Stroomopwekking

Het stuwmeer van Sau is intussen op een vreemde manier juist een toeristische attractie geworden. Want het is niet alleen Hernaez die hier vandaag met zijn honden en vrouw is gekomen: een volgende groep mensen daalt alweer af naar de waterkant. Bij de kerk blijven ze staan voor selfies, er wordt gewezen naar de torenspits.

Hernaez, die zelf geologie studeerde, vertelt dat dit stuwmeer wordt gebruikt om stroom op te wekken. Om de hoge elektriciteitskosten door de oorlog in Oekraïne enigszins te dempen, heeft Catalonië extra veel water gebruikt voor stroomopwekking. Het is dezelfde praktijk die ook op andere plekken plaatsvond: in Galicië kregen elektriciteitsbedrijven zelfs boetes van tienduizenden euro’s, omdat zij zonder overleg veel water uit stuwmeren hadden gebruikt vorige zomer. Dat hier nu een extreme droogte bovenop is gekomen, maakt de keuze extra pijnlijk.

Terwijl Hernaez zijn honden bijeenroept om te gaan, zegt hij: “Het zal moeilijk worden dit jaar voor de boeren, maar er is watertoevoer vanuit de Pyreneeën”. Bij die laatste woorden kijkt hij knikkend naar de bergen verderop, waar het natuurgebied doorloopt, omhoog de Pyreneeën in.

“Er zal vanzelf weer regen en sneeuw vallen. Dan raakt alles wel weer gevuld. Ik maak me nog geen zorgen”, herhaalt hij. Als om zichzelf gerust te stellen.

