Als Ali Milani (25) wint, verliest Boris Johnson zijn zetel

Ali Milani heeft griep. Van zijn stem is weinig meer over dan wat armzalig gekraak. Bij het uitspreken van een woord als ‘Heathrow’, vol keelklanken, grijpt hij met zijn linkerhand naar zijn hals – hij heeft de afgelopen weken zo vaak gezegd dat Labour tegen uitbreiding van het vliegveld is, dat het daar nu letterlijk pijn doet. Toch is thuisblijven geen optie. Ali Milani, de kandidaat van Labour in het Britse kiesdistrict Uxbridge and South Ruislip, kan bij de verkiezingen van donderdag namelijk Boris Johnson van zijn parlementszetel beroven.

Labour heeft in Uxbridge and South Ruislip maar een paar honderd stemmen meer nodig dan in 2017 en het kiesdistrict valt in handen van links. In dat geval gaat niet Johnson, maar Milani voor de regio naar het Lagerhuis. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd.

De 25-jarige Milani is geboren in Iran en kwam op zijn twintigste naar Engeland. Hij ging er naar school, studeerde er en werd via de studentenbond politiek actief. Een paar weken­­ geleden nog leek het kiesdistrict waar hij nu zeven jaar woont een verloren zaak voor Labour, maar de stemming veranderde toen Johnson onlangs besloot om er geen campagne meer te voeren. Zelfs bij het debat van afgelopen donderdag waar hij had beloofd nog wel te verschijnen, kwam hij niet opdagen.

Milani krijgt hulp uit het hele land

Gisteren stopten de Liberal Democrats hun campagne in het gebiedje, om Labour daarmee meer kans te geven. Ook besloten tientallen linkse booteigenaren hun stem juist daar te laten registreren, alsof ze met zijn allen net even in het Grand Union Canal in Uxbridge liggen aangemeerd.

Het is er zó spannend, dat tientallen Labourleden uit andere delen van het land het afgelopen weekeinde in hun auto, de metro of de bus stapten om Milani te helpen met de campagne. Mensen als David Miller en zijn echtgenote Anne Lorraine, uit Noord-Londen, die op zondagochtend anderhalf uur in hun donkerblauwe Volkswagen Polo zaten om in South Ruislip te komen.

“Ons kiesdistrict stemt altijd Labour­­. Daar campagne voeren is een thuiswedstrijd. De partij heeft ons daarom gevraagd om te gaan helpen op plekken waar iedere stem telt.”

Meer geld voor scholen, politie-agenten, ziekenhuizen en jongerenwerk

Het heeft een nadeel. Milani moet bijvoorbeeld iedere keer dat er bij voordeuren moet worden aangebeld, eerst even uitleggen wat er in zijn gebied op het spel staat. De openbare scholen, die zuchten onder duchtig geldgebrek. En het ziekenhuis, dat op instorten staat. Wat hij wil regelen: meer geld voor scholen, politie-agenten, ziekenhuizen en jongerenwerk. Breedband internet. Minder vliegtuigen, meer treinen.

Op zondagochtend vindt hij tussen de tientallen die klaarstaan voor een feestzaal in South Ruislip tussen de Labour-campaigners ook de 68-jarige­­ Silke Becker uit Berlijn, thuis een warmbloedig lid van de SPD. “Vanwege de brexit zijn deze verkiezingen ook voor ons belangrijk”, zegt Becker. “Ik durf het niet over te laten aan de Britten alleen.”

Becker vormt een team met Anne Lorraine. Samen zullen voor Milani de hele ochtend aanbellen bij de doorgaans conservatieve voordeuren van Herlwyn Avenue: een straat vol gepensioneerden in wat Milani ‘een centraal Torygebied’ noemt.

Antisemitisme is probleem voor Labour

“Stem toch alsublieft Labour”, zegt Anne Lorraine tegen Louis Bock op nummer 42. Bock is een kiezer als velen: één die zegt dat hij het woord brexit niet meer kan horen, die zegt dat hij politici niet vertrouwt. Johnson niet, maar Corbyn evenmin.

“U kiest hier niet voor Corbyn, u kiest voor Milani”, zegt Lorraine. “Doe dat alsublieft. Het beleid van Johnson is vele malen erger.” Maar als hij haar vraagt hoe zij dan denkt over Corbyn, durft ze hem geen antwoord te geven.

Terug op straat bekent ze tegen Becker dat ook zij twijfels heeft over de Labourleider. “Ik denk dat Labour stemmen de enige optie is om dit land weer op de rails te krijgen, maar ik hou ook niet van Corbyn. Ik heb moeite met het feit dat het hem bijna onmogelijk lijkt om te gaan met antisemitisme in zijn partij.”

Juist deze ochtend lekte een intern Labour-rapport uit over antisemitische uitlatingen van Labour-leden­­, waarop de partij nogal laks heeft gereageerd. Het is een hardnekkige kwestie in de partij. Corbyn, die inmiddels heeft gezegd zegt dat antisemitisme in geen enkele vorm wordt geduld in de partij, wordt zelf ook van antisemitisme beschuldigd.

Zonder zetel blijft Johnson misschien toch premier

Ook in Uxbridge is het een kwestie: Ali Milani twitterde in zijn tienertijd een aantal onvriendelijke dingen over Joden. Hoewel hij inmiddels keer op keer benadrukt dat het hem erg spijt en dat het om een jeugdzonde ging, blijven er kiezers die vrezen dat het dieper gaat.

Ook de brexit blijft een probleempunt. “Ik ben tegen de brexit, maar voor democratie”, zegt Tracy Hart op nummer 65 tegen Lorraine en Becker. “Jullie willen een tweede referendum, maar dat kan niet. Het volk heeft gekozen. Dat zullen we moeten uitvoeren.”

Toch gaat Lorraine aan het eind van de ochtend met een voldaan gevoel weer naar Noord-Londen. “Ik heb zeker drie mensen weten over te halen om tóch Labour te stemmen”, zegt ze. “Of ze tenminste aan het twijfelen gebracht. Misschien heb ik wel die ene stem gewonnen waarmee we zullen winnen.”

Mocht Ali Milani inderdaad worden gekozen, dan zal hij de eerste zijn die een Britse premier van zijn zetel berooft. Of dat ook betekent dat Johnson geen premier meer kan zijn, durft niemand te zeggen. “We hebben hier geen geschreven grondwet”, zegt David Miller, “dus de regels zijn onduidelijk.”

Zonder zetel wordt premier zijn lastig, maar niet onmogelijk Een politicus zonder eigen zetel in het parlement lijkt ondenkbaar in de Britse politiek, waar ook ministers traditioneel in de groene bankjes zitten. Boris Johnson komt onder grote druk te staan om op te stappen, als hij donderdag verliest in zijn district Uxbridge and South Ruislip. Toch staat niet vast dat hij dan echt weg is als premier. Welke opties heeft hij in dat geval nog? De meest logische stap is een andere Conservatieve parlementariër te overtuigen om op te stappen, bij voorkeur in een veilig district. Johnson kan zich dan in een tussentijdse verkiezing kandidaat stellen in het vrijgekomen district en als daar hij wint, is er niets aan de hand. In de tussentijd kan hij volgens omroep BBC premier blijven. Een andere optie is dat Johnson in de adelstand wordt verheven. Als Lord zou hij het recht hebben premier te zijn, ook zonder eigen zetel. Feit is wel dat deze constructie voor het laatst is toegepast in 1902. Deze omweg wordt nog wat ongemakkelijker gezien het feit dat hij zichzelf tot Lord zou moeten benoemen. In een interview met Sky weigerde Johnson gisteren in te gaan op de mogelijkheid dat hij zijn zetel verliest. Trouw

