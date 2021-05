Alles wijst erop dat Trump-criticus Liz Cheney uit de Republikeinse partijleiding wordt gezet

Kritiek op ex-president Donald Trump gaat woensdag een van de prominentste Republikeinse congresleden een demotie opleveren. Naar alle waarschijnlijkheid zal Liz Cheney, voorzitter van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, die post kwijtraken.

Cheney komt als een van de weinige Republikeinse politici consequent in het geweer als Trump beweert dat hij de verkiezingen alleen door grootscheepse fraude heeft verloren. Haar collega’s, onder wie fractieleider Kevin McCarthy, vinden dat kritiek op president Joe Biden en zijn plannen belangrijker is.

Volgens Cheney moet de partij echter kiezen tussen Trump en ‘de waarheid en trouw aan de Grondwet’. Ze keerde zich tegen de toenmalige president na de bestorming van het Capitool op 6 januari, waar op dat moment de verkiezing van Biden officieel werd bevestigd. En ze stemde daarna met slechts negen andere Republikeinen voor Trumps afzetting. Dat leverde haar in februari ook al een motie van wantrouwen in haar eigen fractie op, maar bij die gelegenheid stond, in een geheime stemming, de meerderheid nog achter haar.

Toen waren de Republikeinen nog diep onder de indruk van de inval in de zetel van het Congres en gaf fractieleider McCarthy daar Trump ook deels de schuld van. Inmiddels zegt hij dat niet meer.

De wind van voren

Dat is vermoedelijk ingegeven door opiniepeilingen waaruit blijkt dat Trump bij Republikeinse kiezers nog steeds groot vertrouwen geniet. Van hen hebben twee op de drie het idee dat Joe Biden niet de rechtmatige winnaar van de verkiezingen in november 2020 was. En de helft is er zelfs van overtuigd dat daar concrete bewijzen voor zijn gevonden.

Tot haar ommezwaai was Cheney, dochter van ex-vicepresident Dick Cheney, juist een van de congresleden die Trumps door dik en dun steunde. Ze stemde voor bijna al zijn voorstellen.

Als opvolgster in de top van de fractie heeft de leiding Elise Stefanik naar voren geschoven. Die maakte de omgekeerde ontwikkeling door. Nadat ze aanvankelijk sceptisch stond tegen onderdelen van Trumps beleid, zoals de grote belastingverlaging die hij heeft doorgevoerd, steunt ze hem nu volmondig in zijn kritiek op de gang van zaken tijdens de verkiezingen.

Ook andere Republikeinen die het wagen de voormalige president te bekritiseren, krijgen de wind van voren. Senator Mitt Romney, die als enige Republikeinse senator voor Trumps afzetting stemde, werd eerder deze maand uitgejouwd tijdens het partijcongres in zijn staat Utah. Een motie van afkeuring over zijn stem werd maar net verworpen.

Romney noemt het onverstandig dat Cheney wordt afgezet: “Dat levert ons niet één extra stem op, maar gaat ons er heel wat kosten”, twitterde hij.

