Alleen vrachtwagens mogen mee op de ferry naar IJmuiden: ‘Ik heb mensen zien huilen’

‘Schrijnend’ is het eerste woord dat Geert Kleijn (62) uitbrengt vanuit zijn vrachtwagencabine. Zojuist is hij met zijn truck per veerboot aangekomen in de IJmuidense haven vanuit Newcastle. “Een jong stel moest in Engeland van de boot. Van een van de twee ligt de vader in Nederland op sterven. En met het vliegtuig kunnen ze ook niet.” Schrijnend, herhaalt hij nog eens met gebroken stem.

Het Verenigd Koninkrijk ging zondag nagenoeg op slot vanwege de mutatie van het coronavirus die daar rondwaart. Het kabinet verbood vluchten van het eiland naar Nederland. Later die dag kregen ook reizigers van ferry’s te horen dat ze de overstreek naar Nederland niet meer mochten maken. Voor het beroepsgoederenvervoer, beschouwd als essentieel, gelden deze maatregelen niet. Dus arriveerden Poolse, Duitse en Nederlandse vrachtwagenchauffeurs maandagochtend met een vertraging van een uur en drie kwartier in de haven van IJmuiden. Omgekeerd kan iedereen wél naar het Verenigd Koninkrijk per veerboot.

De vertraging ontstond omdat alle passagiers, behalve de vrachtwagenchauffeurs, de veerboot moesten verlaten. Het schip stond op het punt te vertrekken. “De trossen waren al los”, blikt Kleijn terug. “Ik ging douchen en toen ik daaronder vandaan kwam, zaten de trossen weer vast.”

‘Ik heb mensen zien huilen’

Het is een drama voor sommige mensen, benadrukt de 55-jarige Richard Nijboer in zijn okergele vrachtwagen, gevuld met planten. “Ik heb mensen zien huilen. Je kunt niet van het Verenigd Koninkrijk af. Iedereen hoort met Kerst thuis te zijn.”

Extra maatregelen, zoals een coronatest, werden volgens beide vrachtwagenchauffeurs niet genomen. “Het enige wat ik nodig had, was dit”, zegt Kleijn, terwijl hij een zwart mondkapje van het dashboard pakt.

Woordvoerder Rianne Pels van ferrymaatschappij DFDS legt in de vertrekhal uit dat extra controles niet nodig zijn. DFDS verzorgt de veerdiensten tussen IJmuiden en Newcastle voor het vrachtverkeer en passagiers. “De maatregelen zijn al heel scherp. Het maximale van wat je kunt doen. We zijn niet vergelijkbaar met een vliegtuig, waar je dicht op elkaar zit. Op zo’n schip, zo groot, met weinig passagiers, heb je alle ruimte.”

Flinke inkomstenderving

De veerboot telde al weinig reizigers vanwege de restricties die al golden, vervolgt Pels. “Dan hou je al een kleinere groep over ten opzichte van normaal.”

En dat komt aan bij de ferrymaatschappij. “Het mag duidelijk zijn dat we een flinke inkomstenderving hebben, omdat we veel minder passagiers hebben. Aan de andere kant zien we dat de vracht is toegenomen. Het Verenigd Koninkrijk wil vanwege de aankomende brexit graag voorraden aanleggen. Iedereen probeert zo veel mogelijk vracht daar te krijgen, voordat de brexit, met straks allemaal papierwerk, rond is.”

Deze dagen gaat Kleijns werk ongehinderd door, wel of geen corona. Zijn witte vrachtwagen is gevuld met ladingen diepgevroren vis. Een vrachtwagenchauffeur passeert hem vol ongeduld aan de rechterkant. “Je houdt ons op”, zegt Kleijn tegen de verslaggever, voordat hij het gaspedaal indrukt en zijn weg vervolgt.

