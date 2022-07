Alleen premier Draghi weet of Draghi premier van Italië blijft

Draghi heeft geen trek meer om met zijn brede coalitieregering door te regeren, maar president Sergio Mattarella vindt het een buitengewoon slecht idee om nu het parlement te ontbinden en de Italianen vervroegd naar de stembus te sturen. Mattarella heeft de premier daarom donderdagavond gevraagd zijn besluit nog eens te overdenken en komende woensdag – ‘ter opheldering’ – in het parlement te verschijnen. Draghi krijgt bedenktijd. “Woensdag is de dag van de waarheid”, koppen Italiaanse kranten vrijdag.

Vooralsnog zit de premier dus nog op zijn plek en is zijn kabinet intact. Maandag en dinsdag zal Draghi in Algerije zijn om extra gasleveranties te bespreken. De politieke crisis is daardoor een paar dagen bevroren.

Steunpakket

Draghi besloot ermee te stoppen nadat regeringspartij Vijfsterrenbeweging donderdagmiddag had geweigerd om deel te nemen aan een stemming over een steunpakket van ruim twintig miljard euro voor bedrijven en gezinnen, ter verlichting van de hoge energierekeningen. In dat pakket zit ook de bouw van een groot vuilverbrandingsbedrijf bij Rome. De Vijfsterrenbeweging onder leiding van ex-premier Giuseppe Conte – Draghi’s voorganger – heeft milieubezwaren tegen zo’n verbrandingsinstallatie en vond de energie-steun aan de bevolking te mager.

De premier had de Vijfsterrenbeweging van tevoren gewaarschuwd voor de consequenties als ze donderdag niet zou stemmen: “Zonder het vertrouwen van de Vijfsterrenbeweging houdt deze regering op te bestaan.” Maar Conte – die grote moeite heeft om zijn uit elkaar donderende partij in stand te houden – gokte er kennelijk op dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen. Dat deed het voor Draghi dus wel. “Ik ben er helemaal klaar mee”, zou de premier tegen het liberale Europees Parlementslid Antonio Tajani hebben gezegd.

Stabiele factor

Draghi’s voorgenomen vertrek zorgt voor grote bezorgdheid en onrust in de Europese Unie en op de beurzen. De rente op Italiaanse staatsleningen liep onmiddellijk op. Draghi, de voormalige president van de Europese Centrale bank, wordt alom gezien als dé garantie voor stabiliteit in het altijd onrustige en permanent economisch zwakke eurozoneland, waar de staatsschuld inmiddels is opgelopen naar een recordhoogte: 2.759 miljard euro.

Draghi heeft bovendien vastberaden de kant van de Navo en de EU gekozen waar het de oorlog in Oekraïne betreft. Europese toppolitici en staatshoofden zullen deze dagen daarom ongetwijfeld pogingen doen om hem ervan te overtuigen aan te blijven als minister-president.

Moeilijk om te praten

Maar veel Italiaanse politiek analisten schrijven donderdag in de kranten dat ze verwachten dat Draghi bij zijn besluit blijft. Ze zien de topeconoom als een man die niet makkelijk op een eenmaal genomen beslissing terugkomt. Tegen president Mattarella zou Draghi donderdagavond hebben gezegd: “Probeer me niet om te praten, mijn besluit staat vast.”

De 74-jarige ex-bankier stemde er vorig jaar februari mee in om een brede ‘regering van nationale eenheid te leiden’ met als voornaamste doel: een begin maken met het in goede banen leiden van de besteding van zo’n tweehonderd miljard euro die Italië uit het Europese Corona-herstelfonds kan krijgen, die uitgesmeerd worden over vijf jaar. In de regering zitten bijna alle politieke partijen die ertoe doen. Maar na de openlijke revolte van de Vijfsterrenbeweging, donderdag, zei Draghi tegen zijn ministers: “Het vertrouwen dat aan de basis van het handelen van de regering stond, is verdwenen. De meerderheid van nationale eenheid die deze regering vanaf haar begin heeft ondersteund, bestaat niet meer.”

