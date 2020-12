Alleen de vossen en de eekhoorns van Londen hebben een leuk oudjaar

Behalve sirenes zo nu en dan, is Londen stil. Door de straten rijden nog de rode dubbeldekkers, maar bij de bushaltes staat niemand. Opnieuw, net als tijdens de lockdown in het voorjaar, lopen vossen en eekhoorns door de straten, nu de mensen daar weg zijn. Dat er in Londen een coronavirus waart dat nog besmettelijker is dan de variant van toen, is inmiddels goed tot de bevolking doorgedrongen.

Dat heeft even geduurd: tot vlak voor kerst ging Londen door met slempen en shoppen alsof het coronavirus niet bestond, zoals mensen in andere delen van het land tot gisteren nog deden. In het noordelijke Newcastle bijvoorbeeld, waren kappers nog open en vijlden salons nog nagels. Nu moeten de winkels er net als in het zuidoosten van het land echt dicht en de mensen binnenblijven, ook op oudjaar en hoogstwaarschijnlijk nog ver daarna. De zwaarste lockdownmaatregelen werden woensdagnacht uitgebreid naar het grootste deel van het land.

‘Luid het nieuwe jaar in vanuit huis’, staat sinds vandaag op grote billboards, in kranten en televisie-advertenties. Autoriteiten houden hun hart vast voor de komende weken, want meer dan het huidige aantal infecties kan de gezondheidszorg niet aan.

De ic’s zijn vol

In Londen is de situatie al behoorlijk uit de hand gelopen. De ziekenhuizen in de hoofdstad zijn overdag nog wel in staat om patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen, maar iedere avond opnieuw staan op de parkeerplaatsen van de ziekenhuizen tientallen ambulances te wachten tot hun patiënten kunnen worden opgenomen.

In de stad zijn nu meer dan vijfduizend mensen met Covid opgenomen, meer dan in de eerste coronagolf. De intensivecareafdelingen zijn voor meer dan 100 procent vol. Patiënten kunnen soms pas honderden kilometers verderop terecht, in ziekenhuizen ver buiten de stad. Wie zich bij de eerste hulp meldt maar geen levensbedreigende aandoening heeft, wordt teruggestuurd naar de huisarts. “Neem geen enkel risico”, benadrukte de Londense burgemeester Sadiq Khan.

Of dat genoeg is, hangt voor een groot deel af van hoe de mensen zich op oudjaar gedragen. Blijven ze inderdaad binnen, dan bestaat de kans dat het aantal besmettingen volgende week zal gaan dalen. Maar lang niet iedereen zegt zich te zullen houden aan het opgelegde stille oudjaar. Op sociale media zijn aankondigingen van illegale feesten te vinden. Niemand weet hoeveel dat er zullen zijn.

‘Bloed aan hun handen’

De Londense arts professor Hugh Montgomery, werkzaam aan het Whittington Hospital, zei gisteren op de radio dat mensen die zich met oudjaar niet aan de regels houden, ‘bloed aan hun handen’ hebben. Hij vertelde dat de ziekenhuizen op dit moment te maken hebben met een ‘tsunami’ aan Covid-patiënten en dat hij ‘hele families ziet sterven’. Montgomery zei ook dat het zeker niet alleen gaat om zieke of oude mensen, maar dat van de mensen die sterven zeker de helft een sterke veertiger of vijftiger is.

Londen is van plan volgende week een extra ziekenhuis te openen om nog meer patiënten te kunnen verzorgen, maar of dat slaagt, is uiterst onzeker. Eerdere plannen in die richting gingen teloor omdat er te weinig artsen en verpleegkundigen zijn. Dat probleem is de afgelopen maanden eerder groter dan kleiner geworden, omdat ook veel personeel in de gezondheidszorg ziek wordt.

De angst lijkt er bij de meeste mensen goed in te zitten. In de supermarkten van de stad blijven de flessen champagne tot de plafonds opgestapeld. De belangstelling ervoor is matig. Met steeds het alarmerende geluid van sirenes op de achtergrond, is er ook weinig te vieren.

