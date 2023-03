Alleen al zeggen dat je homo bent, kan straks strafbaar zijn in Oeganda

Mocht een kansrijk wetsvoorstel doorgang vinden, dan krijgt Oeganda de strengste anti-homowetgeving van heel Afrika. De wet gaat zo ver dat je straks zelfs niet meer mag zeggen dat je homo bent; en dat zelfs huiseigenaren die hun woning verhuren aan lhbti+’ers kunnen worden aangeklaagd omdat ze daarmee medeplichtig zijn aan het mogelijk maken van homoseksualiteit.

Nu had Oeganda al een van de strengste anti-homowetten van Afrika. Homoseksueel contact is er al langer strafbaar, net zoals in ongeveer dertig andere landen op het continent. Maar volgens het voorstel waar momenteel in het parlement over wordt gesproken, ben je straks ook in overtreding door je alleen al te identificeren als lesbisch, homo, biseksueel, transgender of queer.

“Extreem aan deze nieuwe wetgeving is dat zij mensen criminaliseert simpelweg om wie ze zijn – niet eens om wat ze doen”, zegt Oryem Nyeko, als onderzoeker verbonden aan Human Rights Watch Oeganda. “De Oegandese regering gaat daarmee verder met het inperken van burgerrechten zoals privacy en vrijheid van expressie, rechten die hier sowieso al onder druk staan.”

Bedreiging van de tradtionele, heteroseksuele familie

Het wetsvoorstel werd donderdag ingediend en scherpt de bestaande wetgeving in Oeganda flink aan. De wet moet iets doen aan ‘de bedreiging van de traditionele, heteroseksuele familie’ en de ‘propaganda die van homoseksualiteit uitgaat, die ondertussen al honderden kinderen tot deze praktijken heeft verlokt’, zo staat in het voorstel te lezen. De huidige wetgeving, toch ook al niet bepaald soft, gaat volgens de opstellers niet ver genoeg om ‘dit sluipende kwaad aan te pakken’. Parlementslid Asuman Basalirwa omschreef bij het indienen van zijn voorstel homoseksualiteit als ‘kankergezwel’, zo noteerde The Guardian.

In de ontwerpwet zijn voorts gedetailleerde beschrijvingen opgenomen van wat allemaal niet mag, zoals het ‘elkaar aanraken met de intentie een homoseksuele daad te begaan’. Op overtredingen van de wet staan straffen tot tien jaar cel.

De wetgeving volgt op een steeds vijandiger wordende sfeer tegenover seksuele minderheden in het land, ziet Human Rights Watch. Zo werd de organisatie Sexual Minorities Uganda (Smug) in augustus vorig jaar verboden, omdat de actiegroep niet correct geregistreerd zou zijn. Uit een later uitgelekt rapport van de Oegandese regering bleek dat Smug ervan werd beschuldigd ‘kinderen onder dwang de homoseksualiteit in te rekruteren’.

Frank Mugisha, vanaf het begin betrokken bij Smug, noemt het huidige voorstel een verschrikking. Aan de telefoon uit Kampala vertelt hij dat de sfeer tegenover lhbti+’ers in zijn land de afgelopen tijd steeds heftiger wordt, wat hij met name wijt aan de opkomst van de sterk conservatieve evangelische beweging in het christelijke Oeganda.

Angst voor klopjachten

“De daad is al verboden, maar straks is het verboden ook homo te zijn. Dat is extreem. En zelfs als de wet niet tot veel meer arrestaties zal leiden, zal criminalisering van homoseksualiteit ervoor zorgen dat homo’s op straat niet langer veilig zijn. Ik ben bang voor klopjachten, voor lynch mobs. Anti-homogeweld neemt hier nu al toe”, zegt hij.

Dat werd onlangs ook al vastgesteld door HRW. Van een echte gayscene in Kampala is geen sprake meer, zegt Mugisha. “Het is een kleine gemeenschap, waarbinnen alleen gelijkgestemden worden opgezocht die écht te vertrouwen zijn.”

De kans is groot dat het voorstel zal worden aangenomen, zegt hij, aangezien het parlement in Oeganda zich kamerbreed in het conservatisme kan vinden. Hoop is er wel nog: de vorige poging de homowetgeving aan te scherpen strandde uiteindelijk bij het constitutionele hof. Mugisha, en met hem vele lhbti+’ers in zijn land, hoopt dan ook dat de hoogste rechter uiteindelijk ook door deze wet zal zetten.

