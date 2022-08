Alle vertrouwelijke documenten waren al overhandigd, zei team Trump tegen justitie

Het team van de Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft eerder tegenover justitie beweerd dat alle vertrouwelijke documenten in zijn buitenhuis in Florida al aan de overheid waren overgedragen. Een van zijn advocaten heeft begin juni een verklaring ondertekend waarin stond dat alles was overhandigd, meldt The New York Times op basis van vier bronnen.

Die verklaring werd opgesteld na een bezoek van een topfunctionaris van het ministerie van Justitie aan Mar-a-Lago in Florida. Hij sprak daar met twee advocaten van Trump over het overdragen van de vertrouwelijke documenten die de ex-president vanuit het Witte Huis had meegenomen. De topambtenaar zou daar ook zijn vertrokken met documenten die vertrouwelijk waren.

Volgens The New York Times toont de verklaring van de advocaat aan dat het team van Trump mogelijk niet altijd open en eerlijk is geweest tegenover justitie. Bij de inval van de FBI begin deze week in Mar-a-Lago zijn meerdere documenten aangetroffen die als “topgeheim” waren gemarkeerd.

De Amerikaanse krant stelt dat de verklaring ook een aanwijzing is waarom Trump mogelijk de rechtsgang heeft belemmerd, zoals was aangegeven in het huiszoekingsbevel. Het document werpt ook nieuw licht op het besluit om uiteindelijk de woning van de oud-president binnen te vallen, nadat er maanden van gesprekken met het team van Trump aan voorafgingen.

Een woordvoerder van Trump bekritiseert in een reactie de actie van de FBI en noemt het een “ongekende en onnodige inval”. Ook zegt hij dat die deel uitmaakt van de door de “Democraten opgezette heksenjacht” jegens Trump.

De oud-president verklaarde vrijdag dat alle documenten in Mar-a-Lago niet meer geheim waren, omdat ze eerder al waren vrijgegeven.

