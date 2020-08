Alle ogen zijn gericht op Brussel: wat doet de EU met de stembusfraude van ‘Europa’s laatste dictator’?

Met de onwerkelijke, zeg maar gerust on-Europese taferelen van zondag in Wit-Rusland op het netvlies, zijn al snel vele ogen gericht op ‘Brussel’. Wat vindt de EU van die opzichtige stembusfraude van ‘Europa’s laatste dictator’ Loekasjenko, de bijbehorende arrestaties en het brute politie-optreden tegen demonstranten? Het gebeurt allemaal in de achtertuin van de EU, in een buurland van Polen, Litouwen en Letland.

Voorzitter Charles Michel van de Europese Raad van regeringsleiders kwam als eerste met een reactie. ‘Geweld tegen demonstranten is niet het antwoord’, tweette de Belgische oud-premier. ‘Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, de fundamentele mensenrechten moeten overeind blijven.’ Even later liet ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie van zich horen. ‘Pesterijen en gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstranten horen niet thuis in Europa’, aldus de Duitse commissievoorzitter, eveneens via Twitter. ‘De grondrechten in Wit-Rusland moeten worden gerespecteerd. Ik roep de Wit-Russische autoriteiten op ervoor te zorgen dat de stemmen bij de verkiezingen van gisteren nauwkeurig worden geteld en gepubliceerd.’

EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell en Eurocommissaris Olivér Várhelyi (nabuurschap en uitbreiding) kwamen eveneens met stevige kritiek. Zij spreken van ‘buitensporig en onaanvaardbaar staatsgeweld tegen vreedzame demonstranten’, zo staat in een gezamenlijke verklaring.

“Wij veroordelen het geweld en roepen op tot onmiddellijke vrijlating van iedereen die de afgelopen avond is gearresteerd. De Wit-Russische autoriteiten moeten ervoor zorgen dat het fundamentele recht van vreedzame samenkomsten wordt gerespecteerd.”

Violence against protesters is not the answer #Belarus



Freedom of speech, freedom of assembly, basic human rights must be upheld. — Charles Michel (@eucopresident) 10 augustus 2020

Polen heeft gevraagd om een extra EU-top, maar onderstreept tegelijk het belang van een afgewogen, geopolitieke aanpak. “We moeten voorzichtig zijn, en Wit-Rusland niet in de richting van Rusland duwen”, aldus de Poolse staatssecretaris van buitenlandse zaken Pawel Jablonski .

Wit-Rusland is een partnerschapsland van de EU

De relatie tussen de EU en Wit-Rusland kent twee gezichten. Aan de ene kant maakt het land sinds 2009 deel uit van de zes zogeheten oostelijke partnerschapslanden waarmee de Europese Unie de economische, politieke en culturele banden wil aanhalen, naast onder meer Oekraïne en Georgië. Op gezette tijden is er een gezamenlijke top, het meest recent op 18 juni (per videoverbinding).

Maar er zijn ook al langere tijd EU-sancties van kracht tegen Minsk. Die werden voor het eerst ingesteld in 2004, naar aanleiding van de onopgehelderde verdwijning van twee oppositieleden, een zakenman en een journalist in 1999 en 2000. Vervolgens kwamen er nog meer maatregelen tegen Wit-Russische functionarissen die waren betrokken bij schendingen van ‘internationale electorale standaarden’, mensenrechten en het beknotten van individuele vrijheden.

‘Eerbiedig de mensenrechten’

In 2011 kwam er een EU-wapenembargo, dat in februari van dit jaar werd verlengd tot 28 februari volgend jaar. Dat embargo geldt ook voor ‘materieel dat kan worden gebruikt voor interne repressie’. Vier functionarissen die nog steeds in verband worden gebracht met de vermissing van bovengenoemde personen, staan op een zwarte lijst: hun eventuele banktegoeden zijn bevroren en ze mogen de EU niet in.

Tussentijds, in 2016, versoepelde de EU wel een paar sancties. Zo werden de beperkende maatregelen tegen 170 functionarissen en vier bedrijven opgeheven. De slotverklaring van de EU-top van februari 2016 balanceert tussen intensivering van de samenwerking en kritiek op de regering in Minsk. “De Raad blijft bezorgd over de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland en roept in herinnering dat de betrekkingen tussen de EU en Wit-Rusland gebaseerd moeten zijn op gemeenschappelijke waarden, met name eerbiediging van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.”

Lees ook:

Felle protesten tegen president Loekasjenko in Wit-Rusland

Na de verkiezingen in Wit-Rusland zondag zijn betogers massaal de straat op gegaan in hoofdstad Minsk. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja erkent de officiële uitslag niet en wil een hertelling.