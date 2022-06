Alle ogen in Amerika zijn gericht op het Capitool-verhoor, behalve bij Fox News

Donderdagavond laat krijgen de Amerikanen het hele verhaal te horen. En ze zullen ervan opkijken, belooft de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. In een openbare zitting, afwisselend met relaas van getuigen en videopresentaties, zullen details bekend worden die ‘het dak van het Huis van Afgevaardigden eraf zullen laten vliegen’, zei het Democratische lid Jamie Raskin.

Die eerste zitting – er komen er naar verluidt nog vijf – begint om acht uur ’s avonds, wanneer het grootste aantal Amerikanen voor de tv zit. Alle nieuwszenders, alle tv-netwerken en de websites van grote kranten zullen hem live uitzenden. Alleen de rechtse zender Fox News heeft geen interesse en verbant de zitting naar het veel minder bekeken kanaal Fox Business.

Een Democratische stok waarmee Trump moet worden afgetuigd

Daarmee zit Fox op één lijn met de Republikeinen in het Congres, die de commissie afschilderen als een Democratische stok waarmee zij, en vooral Donald Trump, moeten worden afgetuigd. Ze wijzen op de eenzijdige samenstelling van de commissie, die bestaat uit zeven Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden en maar twee Republikeinen. Die twee, vicevoorzitter Liz Cheney en Adam Kinzinger, zijn critici van Donald Trump en doen mee tegen de zin van hun partij.

De commissie wil de Amerikanen – liefst ook sceptische Republikeinen – stap voor stap duidelijk maken wat er gebeurde op de dag dat het Capitool werd bestormd door Trumpaanhangers en hoe het zover kon komen, vanaf de presidentsverkiezingen in november 2020, die Trump nipt verloor – iets wat hij nog altijd niet wil weten – tot de dag dat Joe Biden officieel president werd, ondanks de bestorming.

Het is mogelijk – vooral Liz Cheney heeft daarop gezinspeeld – dat ze zullen concluderen dat die bestorming onderdeel was van een concrete samenzwering tot opstand tegen het wettig gezag, door Trump zelf of mensen in zijn omgeving.

In ieder geval twee getuigenverhoren

De commissie heeft aangekondigd donderdag in elk geval twee getuigen te zullen horen: Caroline Edwards, een agent van de politie van het Capitool die bij de bestorming een hersenbeschadiging opliep, en Nick Quested, een Britse documentairemaker die in die periode bezig was de extreem-rechtse groep Proud Boys te volgen. Quested zou kunnen vertellen hoe ze reageerden op het geweld in het Capitool. De leiding van de Proud Boys beschreef die achteraf als een spontane uitbarsting, maar opnamen van Quested zouden het tegendeel aantonen. Net deze week is de aanklacht tegen een aantal Proud Boys verzwaard, hun wordt nu ook ‘samenzwering tot rebellie’ ten laste gelegd.

In latere zittingen zal de commissie naar verluidt Mark Short oproepen, de voormalige stafchef van vicepresident Mike Pence, en Cassidy Hutchinson, die voor Trumps stafchef Mark Meadows werkte.

Dat kenmerkt de strategie van de commissie: terwijl Republikeinse politieke zwaargewichten alles doen om onder een getuigenverhoor uit te komen, hebben hun naaste medewerkers daar het geld en de motivatie niet voor. Terwijl ze bijna net zoveel weten over de gang van zaken in het Witte Huis en de plannen die daar werden gesmeed om Donald Trump president te laten blijven.

