Alle inwoners van een Tirols district krijgen komende week een coronavaccin aangeboden

Het antwoord op die vraag is belangrijk: farmaceuten en overheden willen weten of de vorig jaar ontworpen vaccins ook bescherming bieden tegen nieuwe mutanten. De Europese Commissie, BioNTech/Pfizer en Oostenrijkse regeringen op federaal en nationaal niveau sloegen de handen ineen voor een uitgebreid onderzoek naar het effect van de vaccinatie op de Zuid-Afrikaanse variant. Dat was de voorwaarde die de Europese Commissie stelde voordat zij instemde met een extra levering van 100.000 doses aan Oostenrijk.

Vanaf maandag kunnen alle volwassen inwoners een vaccinatie aanvragen. Van de circa 80.000 inwoners van het district, registreerden zich al 20.000 inwoners binnen 24 uur. Donderdag 11 maart moet de massale vaccinatie daadwerkelijk beginnen.

De weg naar normaal

Voor een van de zwaarder getroffen regio’s in Europa, waar de Zuid-Afrikaanse variant tot kopzorgen leidt, moet dat de eerste stap zijn op de weg naar ‘normaal’. Begin februari lagen de dagelijkse besmettingen met dit virus rondom de tweehonderd. Inmiddels is dat aantal meer dan gehalveerd, maar reisversoepelingen voor de inwoners van de Oostenrijkse deelstaat zitten er nog niet in.

Zo kondigde Duitsland afgelopen week een verlenging van de grenscontroles met Tirol aan. Binnenlands reizen blijft ook moeilijk voor de inwoners van Tirol, die sinds 12 februari enkel hun deelstaat mogen verlaten met een negatieve PCR-test. Met het vaccinatieprogramma hoopt Oostenrijk snel een einde te maken aan deze belemmeringen.

Lees ook:

‘We weten niet hoe het coronavirus zich aanpast aan groeiende immuniteit onder de bevolking’

Het coronavirus muteert voortdurend en de nieuwe varianten bereiken ook Nederland. Hebben we daar zicht op en hoe bedreigend zijn ze?