Alle EU-leiders verwelkomen Oekraïne en Moldavië als kandidaat-leden

Oekraïne mag kandidaat-lid worden van de Europese Unie. De 27 regeringsleiders en staatshoofden hebben het onder de Russische invasie lijdende land op een top in Brussel als beoogd toekomstig lid omarmd. Ook Moldavië kan de status van kandidaat-lid krijgen, vindt de EU-top.

De toekenning van het kandidaat-lidmaatschap is vooral van symbolische betekenis om de Oekraïense bevolking en zijn president Volodimir Zelenski toekomstperspectief te bieden nu het land door de Russen in een oorlog is gedwongen. En het is een signaal naar de Russische president Vladimir Poetin.

Het kan nog jaren duren voor Oekraïne daadwerkelijk EU-lid is maar in Brussel wordt gesproken over een historische dag. Volgens premier Mark Rutte is dat wel een zware term en dekt “een belangrijke dag” ook wel de lading.

Oekraïne moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voor het klaarstomen voor het EU-lidmaatschap echt kan beginnen. Zo moet de regering in Kiev de strijd tegen corruptie nog fors opvoeren en moeten rechtsstaat en democratie worden versterkt.

