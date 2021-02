Alle aandacht van Brussel gaat naar de nieuwe varianten van het coronavirus

De Europese Commissie schakelt een tandje bij in haar omstreden vaccinatiestrategie. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de huidige en mogelijk nieuw te verwachten mutaties van het coronavirus. Mochten de huidige vaccins daar niet tegen opgewassen zijn, dan moeten de benodigde aanpassingen aan die inentingen sneller worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (Ema) in Amsterdam.

“Nieuwe varianten van het virus zijn snel in opkomst en daar moeten wij nog sneller op reageren”, aldus voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag bij de bekendmaking van de plannen.

Stevige kritiek

Haar commissie heeft de afgelopen weken stevige kritiek gekregen. De contracten met farmabedrijven zouden vorig jaar te laat zijn afgesloten, waarna begin dit jaar bleek dat veel leveringen ook nog eens ver achterbleven bij de verwachtingen.

Nu zet Brussel nadrukkelijk een paar stappen vooruit. Voor het vroegtijdige ontdekken van nieuwe virusvarianten bij het testen komt 75 miljoen euro beschikbaar. Nog eens 150 miljoen wordt uitgetrokken voor onderzoek naar en gegevensuitwisseling over de mutaties.

Er was de afgelopen maanden ook kritiek op de goedkeuringsprocedures door het Ema, die bij de vaccins later kwamen dan in sommige niet-EU-landen. Von der Leyen hamerde erop dat eventuele aanpassingen aan bestaande vaccins, om nieuwe mutaties aan te kunnen, niet weer de hele Ema-procedure hoeven te doorlopen.

Opmars Britse en Zuid-Afrikaanse varianten

Onder meer de zogeheten Britse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten zijn nog steeds aan een opmars bezig in Europa. In Slowakije, dat momenteel bovenaan staat op de wereldranglijst ‘aantal coronadoden per hoofd van de bevolking’, gaat het bij driekwart van de positieve tests om de Britse variant. Denemarken verwacht dat het aandeel met deze mutatie zal stijgen van 45 procent nu naar 80 procent half maart. De bestaande vaccins lijken effectief te zijn tegen de Britse variant, maar voor de Zuid-Afrikaanse gaat dat minder op.

Von der Leyen maakte ook bekend dat er een tweede contract is gesloten met vaccinfabrikant Moderna, voor de levering van nog eens 300 miljoen doses. De helft komt dit jaar, de helft in 2022.

De commissievoorzitter liet zich kritisch uit over het Russische Spoetnik-vaccin. Rusland heeft de EU weliswaar 100 miljoen doses daarvan aangeboden, maar nog steeds niet aangeklopt bij het Ema om het middel voor de EU goedgekeurd te krijgen. “We blijven ons afvragen waarom Rusland in theorie miljoenen en miljoenen doses aanbiedt, terwijl er nog weinig vooruitgang is geboekt in het vaccineren van de eigen bevolking”, aldus Von der Leyen. “Dat is een vraag die beantwoord moet worden.”

