Alitalia heeft zijn laatste vlucht gemaakt, en daar blijken veel Italianen erg blij mee

Vlucht AZ 1586 van Cagliari naar Rome, afgelopen donderdagavond, was voor de Italianen gedenkwaardig. Het was de allerlaatste vlucht van hun eigen Alitalia. De verlieslijdende luchtvaartmaatschappij kon al jaren alleen nog met bakken geld van de Italiaanse belastingbetaler in de lucht worden gehouden. Toen het coronavirus de groen-wit-rode toestellen vorig jaar rampzalig lang aan de grond hield, betekende dat het definitieve einde. Op 14 oktober hield Alitalia na bijna 75 jaar op te bestaan.

Veel Italianen werden daardoor geraakt. Een van hen was Andrea Gioia, de commandant op die laatste vlucht van Sardinië naar de hoofdstad. Gioia is 55 jaar en liet zijn passagiers geëmotioneerd weten dat hij zich ‘een kind van Alitalia’ voelde. Door de cabine klonk het: “Ik werd commandant toen ik 33 was. Met veel trots heb ik het uniform van Alitalia de halve wereld over gedragen.” Gioia zei ook dat er in 1947 met Alitalia een ‘glorieuze geschiedenis van absolute luchtvaartexcellentie’ was begonnen. De passagiers klapten, en riepen ‘bravo!’.

Een oudere Italiaanse passagier liet na aankomst haar boardingpass zien aan de cameraploegen die het vliegtuig op de luchthaven stonden op te wachten. “Ik heb het door de piloten en stewardessen laten signeren.” Commandant Gioia had haar ontroerd, zei ze: “Zijn woorden waren prachtig.”

Symbool van de wederopbouw

De media gingen nog eens met trots in op de geschiedenis van het bedrijf. Ze beschreven hoe Alitalia vlak na de oorlog het symbool van de wederopbouw was, en in de jaren zestig en zeventig van de opbeurende economische groei van Italië. ‘Het was het elegante visitekaartje van een dynamisch land’, schreef persbureau Ansa. De stijl van de interieurs van de cabines werd geroemd.

‘Alitalia is ook tijdens de concurrentie met prijsvechters altijd trouw gebleven aan haar aandacht voor esthetiek’, schreef designblad Domus waarderend. Tv-zender Sky Italia liet alle uniformen van de stewardessen – die door de decennia heen werden ontworpen door beroemde stilisten als Mila Schön en Giorgio Armani – langskomen. “Ze waren warm groen, van appelgroen tot olijfgroen, en hadden altijd klasse.”

Maar er bleken ook heel veel Italianen blij met dit einde te zijn. Ze omschreven Alitalia op sociale media als een dramatisch slecht gerunde onderneming, die alle Italianen samen naar schatting elf miljard euro heeft gekost.

Uit de as van Alitalia is vrijdag Ita Airways verrezen. Deze veel kleinere luchtvaartmaatschappij heeft vooralsnog de oude Alitalia-kleuren. Luchtvaartexperts geven het nieuwe bedrijf nul kans van slagen, maar de topman zegt optimistisch dat Ita Airways tegen 2025 winstgevend zal zijn en de Italianen zich vanaf volgend jaar aan een nieuwe kleur – hemelsblauw – kunnen hechten.

Lees ook:

Niemand staat te springen om het levenloze Alitalia te redden

De Italiaanse regering wil het levenloze Alitalia per se in de lucht houden. Maar dan heeft ze wel partners nodig, en niemand staat te springen.