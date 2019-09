Aliens op een luchtmachtbasis in VS? Niet alle Nederlanders vinden dat onzin

Meer dan vijf procent van de Nederlandse bevolking gelooft dat de Amerikanen in Nevada buitenaardse wezens verbergen. De staat is voorbereid op een bestorming door tienduizenden mensen die ze willen zien.

Het aantal mensen dat gelooft dat er ergens in de woestijn van Nevada door de Amerikaanse overheid buitenaardse wezens worden verstopt, is groter dan u wellicht zou denken. Maar liefst 5,4 procent van de Nederlanders gelooft dat, blijkt uit een onderzoek van Trouw.

Dat betekent dat meer dan een 800.000 mensen in Nederland gelooft dat er aliens op de supergeheime luchtmachtbasis in Nevada zijn. Dat gemiddeld in iedere treincoupé, in iedere klas, in iedere straat wel een paar mensen zijn die denken dat de aarde al lang is ontdekt door buitenaardse wezens, ook al wordt dat door wetenschap en overheid ten stelligste ontkend.

Trouw liet eind augustus door Kieskompas een onderzoek uitvoeren naar de mate waarin Nederlanders geloven in verschillende complottheorieën die op sociale media de ronde doen. Meer dan 4000 mensen vulden een vragenlijst in. De antwoorden zijn vervolgens zo gewogen dat ze representatief werden voor de Nederlandse bevolking. Omdat afgelopen week twee Nederlandse YouTubers in het verboden gebied rond de basis werden gearresteerd en omdat daar aanstaande vrijdag een massale bestorming is gepland, publiceren we vast de uitkomsten over buitenaards leven.

Vliegende schotels

Meer nog dan in Area 51 geloven Nederlanders dat ‘overheden het bewijs dat er buitenaardse wezens op aarde zijn, hebben achtergehouden’. Daar gelooft 9 procent van de Nederlanders in. Het geloof is vooral sterk onder mensen met een beroepsopleiding en onder twintigers, dertigers en veertigers. Ook is er een klein percentage, 1,6 procent, van de Nederlanders dat gelooft dat ‘de echte machthebbers op deze aarde hagedis-achtige wezens van een andere planeet zijn’.

Het geloof dat er buitenaards leven verborgen wordt gehouden in Nevada is vooral aangewakkerd door een documentaire op Netflix. Daarin komt Bob Lazar aan het woord, een man die zegt ter plaatse als ingenieur te hebben gewerkt aan vliegende schotels. De Amerikaanse overheid zegt Lazar niet te kennen.

Twee maanden geleden verscheen er op Facebook een oproep om op 20 september aanstaande de basis te bestormen. ‘Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden, laat die aliens maar eens zien’. De oproep werd een enorme hit. Zoveel belangstellen registreerden zich, dat de Amerikaanse overheid de beveiliging van de zone rond de basis flink heeft opgevoerd. Op dit moment rekent het miniplaatsje Rachel in Nevada op 40.000 bezoekers eind deze week, maar niemand weet het zeker.

Inmiddels hebben meer dan twee miljoen mensen op Facebook aangegeven dat ze op 20 september meedoen aan de bestorming. Nabijgelegen disco’s en casino’s hebben al tal van feesten opgezet rond het evenement, al weet niemand of alle belangstellenden ook inderdaad komen opdagen.

Het percentage mensen dat gelooft in het bestaan van vliegende schotels is in de afgelopen jaren iets toegenomen, bleek ook. Zowel in 2013 als in 2019 legde Kieskompas in opdracht van Trouw een representatief deel van de Nederlandse bevolking de stelling voor: ‘overal ter wereld landen met regelmaat UFO’s. De overheden doen er alles aan om dit tegen te spreken’. In 2013 geloofde 6,6% van de Nederlanders dat, in 2019 noemt 6.9% van de Nederlanders dat ‘waarschijnlijk’ of zelfs ‘heel waarschijnlijk’.

Representatief onderzoek Kieskompas onderzoekt elke maand de opinies van Nederlanders over allerlei actuele onderwerpen. Hiervoor is een panel samengesteld dat bestaat uit 15.000 Nederlanders, afkomstig uit verschillende leeftijdsgroepen, provincies en van divers opleidingsniveau. Om de resultaten generaliseerbaar voor Nederland te maken, voert Kieskompas een weging uit op de resultaten. Dat betekent dat er aan de antwoorden van verschillende respondenten gewichten worden toegekend die passen bij de verdeling onder de bevolking. Respondenten krijgen gewichten op basis van leeftijd, geslacht, opleiding, provincie en stemgedrag bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Dit is een gebruikelijke methode bij opinie-onderzoek en heet in de statistiek de ‘iteratieve poststratificatiemethode’.

