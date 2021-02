Algerijns televisieprogramma persifleert koning Mohammed VI, Marokko boos

Op het eerste gezicht lijkt de sketch van de Algerijnse talkshow Weekend Story een onschuldig moment in een satirisch televisieprogramma, maar het heeft de gemoederen tussen Marokko en Algerije de afgelopen dagen flink doen oplopen.

Het programma voerde een sketch op waar de Marokkaanse koning Mohammed VI – gespeeld door een acteur met een gigantisch hoofd van papier-maché – is uitgenodigd voor een interview. De koning wordt vervolgens door de presentator stevig aan de tand gevoeld over onderwerpen als de Marokkaanse annexatie van de Westelijke Sahara en de recente normalisering van de banden tussen Marokko en Israël.

De keuze van het programma om de Marokkaanse vorst belachelijk te maken, komt niet uit de lucht vallen: het heeft nooit geboterd tussen Marokko en Algerije. De buurlanden liggen geregeld met elkaar overhoop, met name door het conflict in de Westelijke Sahara. Dit gebied is geannexeerd door Marokko, terwijl Algerije de onafhankelijkheidsstrijd van de inheemse Sahrawi tegen Marokko steunt. Ook ruziën de buren over kleinere zaken, bijvoorbeeld over wie het gerecht couscous heeft uitgevonden.

Gevoelige thematiek

De sketch is duidelijk bedoeld om de draak te steken met de Marokkaanse koning, zo laat het programma de koning zijn hand aanbieden aan een andere gast om te kussen, maar die herinnert hem eraan dat ze daar in Algerije niet van gediend zijn. Ook beweert de nepkoning dat het Sahrawi-volk en de Westelijke Sahara gewoon Marokkaans zijn.

Veel Marokkanen vonden dat het televisieprogramma te ver ging met het persifleren van de koning, en deelden hun ongenoegen op sociale media. Onder hen was ook Mustafa Ramid, de Marokkaanse minister van mensenrechten. Hij plaatste een verklaring op Facebook, waarin hij liet weten dat Marokkanen zelf moeten weten of ze het eens zijn met de Algerijnse kritiek of niet, maar als hierbij Marokko’s nationale symbolen betrokken worden – voorop de koning – dit ‘onacceptabel en onaanvaardbaar’ is.

