Algerije schroeft zijn militaire uitgaven flink op en dat vindt niet iedereen een goed idee

Algerije gaat fors meer geld uitgeven aan defensie. De regering wil het budget verhogen van ongeveer 10 miljard euro nu naar bijna 23 miljard euro volgend jaar. De uitgaven – het land gaf al 6,6 procent van zijn bruto binnenlands product uit aan defensie – leiden tot zorgen in buurland en aartsrivaal Marokko.

Het olie- en gasrijke Algerije heeft eindelijk financieel de wind mee door de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Europese landen zijn naarstig op zoek naar alternatieven voor Russisch gas en olie en kloppen bij Algerije aan met koffers geld. Door de gestegen energieprijzen zijn de Algerijnse overheidsinkomsten dit jaar gestegen met 37 procent. Algiers wil de extra financiële ruimte ook besteden aan werkloze jongeren en sociale vangnetten voor ambtenaren. De uitgaven zijn wel fors hoger dan de inkomsten, maar het oplopende begrotingstekort is voor Algiers van latere zorg.

Grootste land van Afrika

Op zich is het niet vreemd dat Algerije de defensie-uitgaven opschroeft. Het is het grootste land van Afrika en wordt grotendeels omringd door landen waarmee het ofwel een slechte relatie heeft, zoals Marokko, of door instabiele staten, zoals Mali, Niger en Libië. Behalve bij het bewaken van de enorme grenzen komt een sterker leger ook van pas bij binnenlandse veiligheidsproblemen, zoals jihadisme en criminele netwerken.

De verhoogde defensie-uitgaven vallen samen met een belangrijke wijziging in Algerijes militaire doctrine. Het land heeft altijd vastgehouden aan het principe van ‘non-interventie’, doet nauwelijks mee aan militaire operaties in het buitenland – ook als het gaat om vredesmissies of zelfs bevrijdingsacties – en wil ook geen buitenlandse troepen op eigen grondgebied toestaan. Toen in 2012 Algerijnse diplomaten werden ontvoerd door jihadisten in het buurland, stuurde Algerije geen commando’s, maar bemiddelaars. Toen in 2013 jihadisten een grote groep mensen gijzelden, onder wie veel Europeanen, bij een gascomplex in het zuiden van het land, weigerde Algiers buitenlandse militaire hulp bij de bevrijdingsactie.

Met de grondwetswijziging komt aan die neutrale opstelling nu een einde. President Abdelmadjid Tebboune wil dat Algerije een grotere rol gaat spelen op militair gebied en zich niet langer opsluit achter zijn grenzen. Algerijnse militairen moeten dus ook in het buitenland ingezet worden. De crises in de regio vereisen nu eenmaal een actievere militaire rol van Algerije, vindt hij. Libië en Mali zijn de grootste zorgen, maar hij ziet ook Marokko als gevaar.

Algerije en Marokko zijn al sinds de onafhankelijkheid van Algerije rivalen en vochten verschillende keren met elkaar over de landsgrenzen. De landen hebben bijna een even groot aantal inwoners, en ook het aantal militairen in actieve dienst verschilt niet veel (Algerije heeft er ongeveer 300 duizend en Marokko bijna 250 duizend). Sinds 1975 gaat het conflict tussen beide landen hoofdzakelijk over de Westelijke Sahara. Marokko voert een strijd met de onafhankelijkheidsbeweging Polisario over de Westelijke Sahara, die Marokko claimt als Marokkaans grondgebied. Algerije steunt Polisario politiek en militair. De grens tussen Marokko en Algerije is al sinds 1994 gesloten.

Maar sinds 2020 nemen de spanningen tussen Marokko en Algerije toe. Marokko normaliseerde in dat jaar de betrekkingen met Israël, waarbij de landen militaire banden aanknoopten. Zo heeft Marokko Israëlische drones besteld en de landen delen ook informatie over Algerije. Zo bleken Algerijnse regeringsfunctionarissen te zijn bespioneerd door Marokko; hun telefoons waren geïnfecteerd met Israëlische spyware.

Escalatie in november 2021

De ruzie tussen Algerije en Marokko escaleerde in november 2021, toen Algerije claimde dat een Marokkaanse drone een raketaanval had uitgevoerd in de Westelijke Sahara met hulp van Israël, waarbij drie Algerijnse vrachtwagenchauffeurs zouden zijn omgekomen. Algiers zwoor wraak, maar die bleef tot nu toe uit.

Marokko beschouwt de verhoging van de Algerijnse defensie-uitgaven en de aangepaste militaire doctrine als een dreiging. Rabat gaat weliswaar volgend jaar ook de militaire uitgaven flink verhogen (deze gaan van ongeveer 5 miljard euro naar meer dan 10 miljard euro), maar is financieel niet in staat om Algerije bij te benen. Marokko, dat van oudsher sterke banden heeft met de VS en Frankrijk, zal daarom waarschijnlijk meer toenadering zoeken tot de westerse bondgenoten en Israël.

De belangrijkste wapenleverancier van Algerije is Rusland. Zo’n 70 procent van alle wapens en militaire systemen die Algerije importeert, zijn Russisch. Maar Algiers koopt nu ook steeds meer wapens in het Westen. Zo komen de nieuwe tanks uit Duitsland, de drones uit China en Turkije en de nieuwe oorlogsschepen uit Italië.

Hoewel Algerije meer te besteden heeft dankzij de hoge energie-opbrengsten, is het land ook kwetsbaarder dan Marokko, omdat het afhankelijk is van de koersen op de energiemarkten. Als de gasprijzen dalen, dan kan de regering in grote financiële problemen komen, zoals in 2019. Toen braken er grote protesten uit als gevolg van de economische crisis.

