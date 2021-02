Algemene staking zorgt voor grootste protestdag sinds de militaire coup in Myanmar

De bevolking van Myanmar legt zich niet neer bij de militaire staatsgreep tegen de democratische regering. De protestacties, die al drie weken duren, werden maandag versterkt met een algemene staking die grote delen van de economie stillegde. Het protest kan uitgroeien tot een solide beweging, nu tientallen groepen zich hebben verenigd in een algemeen stakingscomité.

Honderdduizenden Myanmarezen gingen maandag opnieuw de straat op in verzet tegen de militaire dictatuur in hun land. De acties waren verspreid over het hele land, van de hoofdstad Naypidaw en de grootste stad Yangon tot kleinere provincieplaatsen. In Yangon demonstreerden inwoners onder meer bij de Amerikaanse ambassade en bij een bekende pagode.

In Taunggyi, de hoofdstad van de Shan-provincie, lieten demonstranten rode ballonnen op. Taunggyi is bekend vanwege een jaarlijks festival voor heteluchtballonnen. Ook op andere plaatsen bleef het protest vreedzaam, veelal vertrokken de demonstranten weer zodra de politie ter plaatse kwam.

Beeld EPA

Terug naar de democratie

De demonstranten eisen onder meer een terugkeer naar de democratie en vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere politici zoals president Win Myint. “We willen geen junta, we willen democratie”, zei Htet Htet Hlaing, een van de demonstranten in Yangon, tegen persbureau Reuters. “Iedereen doet mee”, zei San San Maw. “We moeten ons laten zien.”

De algemene staking trof veel overheidsinstellingen, maar ook bedrijven, van groot tot klein. Werknemers van fastfoodketens als Kentucky Fried Chicken legden ook het werk neer. Volgens de schaarse onafhankelijke waarnemers en journalisten in het land was maandag de grootste protestdag sinds de militaire coup, ook vanwege de staking. “Alle winkels zijn dicht”, zei verslaggever Thompson Chau van de lokale krant Frontier tegen de BBC.

EU stuurt aan op sancties De 27 lidstaten van de Europese Unie willen sancties instellen tegen de leiders van de militaire staatsgreep in Myanmar. De ministers van buitenlandse zaken hebben maandag afgesproken om de Europese Commissie, de dagelijkse leiding van de EU, te vragen sancties voor te bereiden. Het zou dan kunnen gaan om reisbeperkingen en financiële maatregelen tegen de coupplegers. De Europese lidstaten veroordelen de coup van 1 februari in “de krachtigste bewoordingen”. Het Myanmarese leger moet de macht teruggeven aan de wettige burgerregering, de noodtoestand moet onmiddellijk worden opgeheven en het nieuwgekozen parlement moet aan het werk kunnen. Verder moet het leger meteen en zonder voorwaarden democratisch boegbeeld Aung San Suu Kyi en president U Win Myint vrijlaten. Dat geldt ook voor alle anderen die zijn opgepakt.

De militaire junta had zondagavond op televisie gewaarschuwd tegen de staking en de Myanmarezen aangespoord om gewoon aan het werk te gaan. Volgens de militairen dreigt het protest te ontaarden in ‘rellen en anarchie’. Wie toch gaat demonstreren waagt zich op “een pad dat zal leiden tot het verlies van levens”. Bij de protesten in de afgelopen weken zijn drie mensen omgekomen door politiegeweld.

‘Revolutie van de vijf tweeën’

Meer dan 25 verschillende organisaties verenigden zich zaterdag in een algemeen stakingscomité. De stakingsdag werd uitgeroepen tot de ‘revolutie van de vijf tweeën’, vanwege de datum 22-2-2021. Daarmee grepen de stakingsleiders terug op de ‘vier achten’ van 8 augustus 1988, toen de bevolking demonstreerde tegen de toenmalige militaire dictatuur. Die opstand werd bloedig onderdrukt, met honderden doden tot gevolg.

Het stakingscomité heeft zich direct bewezen met een succesvolle actiedag, die bovendien voor het overgrote deel vreedzaam is verlopen. Daarmee kan het comité, dat opriep tot een ‘voorjaarsrevolutie’, een machtsfactor worden naast de politieke partij NLD van Aung San Suu Kyi, de voorvrouw van democratisch Myanmar.

De NLD won de verkiezingen in november vorig jaar, maar de militairen verzetten zich sindsdien tegen die uitslag. Op 1 februari grepen zij de macht. Daarmee maakten ze voorlopig een einde aan de prille democratie in Myanmar, sinds verkiezingen in 2015. Voor die tijd werd het land bijna een halve eeuw door militairen bestuurd, terwijl Suu Kyi langdurig onder huisarrest stond.

