Aleksej Navalny gearriveerd in beruchte strafkolonie waar hij onder constante controle staat

Drie dagen was hij spoorloos. Zelfs zijn advocaten en familie hadden geen idee waar de Russische oppositieleider Aleksej Navalny zich sinds afgelopen vrijdag bevond. Het enige dat ze wisten, was dat hij niet meer in het detentiecentrum in het stadje Koltsjoegino in de regio Vladimir zat. Daar verbleef hij sinds 3 maart nadat een voorwaardelijke straf in een fraudezaak werd omgezet in een onvoorwaardelijke straf van 2,5 jaar strafkamp. Op sociale media ging de hashtag #ГдеНавальный, ‘waar is Navalny’, dan ook als een lopend vuurtje.

Een antwoord op die vraag volgde afgelopen maandag. Via een post op zijn Instagram-account liet de veroordeelde oppositieleider weten dat hij in een strafkamp zit in de stad Pokrov, eveneens in de regio Vladimir, op zo’n honderd kilometer ten oosten van Moskou. Daar, in strafkolonie IK-2, zal Navalny zijn straf uitzitten.

In het bericht gaf Navalny te kennen dat hij nog geen geweld heeft ervaren in het strafkamp. Maar dat hij gezien de “gespannen houding van de gedetineerden, de talrijke verhalen wel kan geloven dat hier, in IK-2 Pokrov, mensen onlangs nog half dood zijn geslagen met houten hamers”. Naar Navalny’s mening is de federale gevangenisdienst erin geslaagd om “een echt concentratiekamp op te zetten op 100 kilometer afstand van Moskou”.

Moderne goelag

De IK-2 geldt als een beruchte strafkolonie in Rusland. Begin maart bracht de anti-corruptieorganisatie van Navalny nog een video uit over het gevang waarin het onder meer uit de doeken deed dat de bewakers in Pokrov gevangenen met regelmaat zwaar mishandelen. Volgens een ex-gedetineerde die in de video aan het woord komt “kunnen gevangenen gestraft worden voor vrijwel alles, zelfs een losse knoop”.

De Russische strafkolonies zijn sowieso gevreesd vanwege de onmenselijke omstandigheden en brute martelingen die er plaatsvinden. “Er is feitelijk niet zoveel veranderd sinds het goelag-systeem tijdens de Sovjet-Unie onder Jozef Stalin werd opgetuigd”, weet ervaringsdeskundige Vladimir Osetsjkin die met zijn organisatie Gulagu.net strijdt tegen de misstanden in het gevangeniswezen. “Het netwerk van strafkolonies is nog altijd een hel.”

De tijd zal uitwijzen in hoeverre Navalny de wrede werkelijkheid van de moderne goelag aan den lijve gaat ondervinden. Vooralsnog maakt hij het hoe dan ook goed, meldden zijn advocaten maandag. Al staat hij wel onder constante controle, omdat hij een vluchtgevaar zou zijn. “Overdag wordt hij elke twee uur gecontroleerd en gefilmd in zijn cel”, aldus zijn advocate tegenover de BBC. “En ’s nachts is dat elk uur.”

