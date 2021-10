Alec Baldwin raakte cameravrouw en regisseur met één schot

Het incident op de set van de film Rust waarbij de Amerikaanse acteur Alec Baldwin per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot, gebeurde tijdens een repetitie, blijkt uit de getuigenverklaringen.

Ook regisseur Joel Souza raakte daarbij gewond. Hij stond op het moment dat Baldwin vuurde achter Hutchins. De acteur zat op een bank in een kerkje in New Mexico waar op dat moment gefilmd werd en oefende met het trekken van het wapen uit zijn holster, waarna hij op de (niet-lopende) camera schoot.

Souza zegt dat hij iets hoorde wat ‘klonk als een zweep’ waarna ‘een luide knal’ volgde. Hutchins klaagde meteen na de knal over pijn in haar maag en greep naar haar buik. De cameravrouw viel achterover op de grond en werd door omstanders geholpen. Souza merkte vervolgens dat hij zelf bloedde uit zijn schouder en dat ook Hutchins bloedde.

Een foto van de omgekomen cameravrouw Halyna Hutchins bij een herdenking in New Mexico. Beeld Getty Images

De 42-jarige Hutchins bleek in de borst geraakt en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Souza raakte niet ernstig gewond en kon na behandeling naar huis.

Eerder werd al duidelijk dat in het pistool, dat diende als rekwisiet, in ieder geval één echte kogel zat – ook al kreeg Baldwin het wapen aangereikt met de mededeling dat er alleen losse flodders in zaten. Er zijn aanwijzingen dat de man die over de rekwisieten ging eerder losjes met de veiligheid omging.

Bij opnames van een tv-serie in 2019 diende een medewerker een klacht tegen hem in omdat hij zich niet aan de veiligheidsprotocollen zou hebben gehouden. Destijds werd niets met de klacht gedaan.

