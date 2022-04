Alarmcentrale kan noodoproepen niet aan na overstromingen in Durban. ‘Het is een nachtmerrie’

De miljoenenstad Durban en omliggende gemeenten aan de Zuid-Afrikaanse oostkust zijn getroffen door overstromingen na dagen van stortregens. Woensdagmiddag stond het dodental op ruim 250, maar de autoriteiten waarschuwden dat er nog veel meer lichamen gevonden zullen worden omdat een groot aantal mensen wordt vermist.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa haastte zich naar het rampgebied om zich op diverse locaties te laten informeren over de dramatische gevolgen van de vele modderstromen die de kuststrook van de provincie KwaZulu-Natal treffen. Hij zegde hulp toe.

Maar tot nu kan de alarmcentrale de noodoproepen niet aan, van mensen die vastzitten op de daken van huizen, waarvan een deel op instorten staat. Veel wegen in en om Durban zijn onbegaanbaar omdat beken zijn veranderd in rivieren die alles op hun weg naar zee meesleuren.

Op sociale media en bij News24 verschenen foto’s en video’s van de watersnoodramp. De weg naar de luchthaven is een snelstromende modderrivier geworden waarin vele tientallen containers dreven, die vast kwamen te zitten tegen de pilaren van een viaduct. Onduidelijk is of de weg boven de watermassa het gebeuk van de containers gaat houden.

De Vishnu hindoetempel is door de overstromingen ingestort en drijft in delen in de Mhlathuzana rivier in Chatsworth, even buiten Durban, Zuid-Afrika. Beeld AP

De Vishnu hindoetempel iets buiten Durban is ingestort, en de kleurige koepels drijven in de Mhlathuzana rivier. Heuvels zijn door grote aardverschuivingen afgekalfd en hebben de huizen meegenomen de diepte in. Woningen aan rivieren zijn weggespoeld.

Flatgebouwen bedreigd

Gevreesd wordt voor de instorting van een reeks flatgebouwen met appartementen aan zee, die zijn gebouwd op de duinenrij. Het zand is onder de gebouwen gaan schuiven waardoor de fundamenten instabiel zijn geworden. Nu wordt geconstateerd dat die appartementencomplexen nooit op het duin gebouwd hadden moeten worden, maar daarvoor is het te laat. Bij een flat op de tweede verdieping spuit een moddermassa door een woning naar buiten.

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe bewoners proberen nog wat spullen te redden uit de kolkende stroom door hun woning. De premier van KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, zegt dat zeker tweeduizend huizen en vierduizend informeel gebouwde krotten zijn beschadigd.

Het stuwmeer bij de Hazelmere-dam in KwaZulu-Natal is vol en stroomt over, zo laten beelden vanuit een helikopter zien. Uit spuigaten naast de dam wordt met alle macht water geloosd. De vraag is of de damwand bestand is tegen het gewicht van de enorme hoeveelheid water.

Hele regio zonder elektriciteit

Reddingsoperaties komen maar mondjesmaat op gang. Veel locaties zijn nauwelijks bereikbaar. Durban beschikt maar over één helikopter om mensen in een penibele positie op te pikken. Een reddingswerker van het rampenteam van de KwaZulu-Natal, Garrith Jamieson zei tegen het Franse persbureau AFP: “Het is een nachtmerrie, overal zijn modderstromen, slachtoffers en gebouwen die zijn ingestort. Er zullen nog veel doden worden gevonden.”

Inwoners van de stad worden opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven. Mensen die laag wonen wordt geadviseerd een veilig heenkomen te zoeken in hoger gelegen delen van Durban. De hele regio zit zonder elektriciteit.

Op sociale media reageren inwoners van Durban woest op het stads- en provinciebestuur. Geld voor rampenbestrijding, voor de aanleg van rioleringen en elektriciteitsvoorziening tijdens crises zou jarenlang in de zakken van ambtenaren en hoge ANC-bestuurders zijn verdwenen, waardoor de hevige regenval tot een ramp kon escaleren.

