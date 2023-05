Al meer dan honderd doden bij Keniaanse hongersekte

In het zuidoosten van Kenia hebben zeker honderd mensen, en mogelijk flink meer, zichzelf door uithongering van het leven beroofd in de hoop dichterbij Jezus te komen. De afgelopen weken zijn de autoriteiten bezig met het opgraven van de massagraven rondom de ranch van pastoor Paul Nthenge Mackenzie, die volgelingen van zijn Good News International Church ervan zou hebben overtuigd dat stoppen met eten de enige weg naar de verlossing zou zijn.

Tot nu toe zijn er 110 lichamen geborgen, waaronder kinderen. Mogelijk zal het dodental nog flink oplopen: het Rode Kruis in Kenia spreekt van meer dan 300 vermisten in de regio, de krant The Nation telt in totaal zelfs 461 vermisten. Wegens het slechte weer zijn de graafwerkzaamheden rond de ranch tijdelijk stilgelegd.

Inval door politie

Dinsdag werden de resultaten van de massa-autopsie naar buiten gebracht: zonder uitzondering hadden de slachtoffers geen voedsel in de maag. Bij jonge kinderen werden daarbij ook tekenen van verstikking gevonden. Die zijn door wurging om het leven gekomen, concludeerde de schouwarts.

Gisteren moest pastoor Mackenzie voor het eerst voorkomen in de rechtbank in Malindi. Diezelfde dag werd zijn vrouw opgepakt, met wie hij in 2003 de kerk begon.

Mackenzie en enkele van zijn handlangers werden half april al gearresteerd, bij een inval op zijn ranch, diep verscholen in het Shakahola-bos, even buiten het kustplaatsje Malindi. De politie viel de boerderij binnen nadat omwonenden hadden geklaagd dat de pastoor steeds meer volgelingen naar zijn land lokte.

Volgens de pastoor zou hij in de commune met zijn volgelingen het land bewerken. In werkelijkheid was ‘het begraven van de lijken de enige bewerking van het land die er plaatsvond’, zoals de Keniaanse krant The Standard het verwoordde.

Lijkenzakken op de plek in het Shakahola-bos, in het zuidoosten van Kenia, waar massagraven zijn aangetroffen. Beeld Reuters

Te verzwakt om te praten

Bij de inval op de boerderij op 14 april werden vijftien volgelingen nog levend aangetroffen. Vier ervan zouden later in het ziekenhuis alsnog bezwijken. Tegenover de BBC vertelde een hulpverlener dat de meeste van de overlevenden te verzwakt waren om te praten of überhaupt rechtop te kunnen staan.

Een veertigjarige man die dat wel kon, zei dat ze hem met rust moesten laten, dat hij wist wat hij deed, en dat niemand hem moest tegenhouden om naar de hemel te gaan. Een hevig verzwakte vrouw bij wie hulpverleners een lepel glucosewater naar binnen probeerden te krijgen, hield haar mond stijf dicht. Het ministerie van binnenlandse zaken liet weten dat er de afgelopen twee dagen nog vijf mensen levend zijn gevonden op het omvangrijke land van zo’n 200 vierkante kilometer in het woud, dat bij Mackenzie’s Chakama-ranch hoort.

President William Ruto heeft een speciale onderzoekscommissie aangekondigd die zal onderzoeken wat zich precies heeft afgespeeld.

