Al die besmettingen brengen twee belangrijke Republikeinse doelen in gevaar

De corona-uitbraak in het zenuwcentrum van de Amerikaanse politiek greep maandag verder om zich heen. Bij de Republikeinen groeit de vrees dat ze daardoor blijvende politieke schade zullen oplopen.

Na de besmetting van de president zelf, zijn vrouw, zijn campagneleider, drie senatoren en enkele naaste adviseurs, was de uitslag van een coronatest positief voor zijn perswoordvoerder Kayleigh McEnany en twee van haar medewerkers.

Wat de ziekte van Donald Trump zal betekenen voor zijn herverkiezing, is nog onduidelijk. In een van de eerste peilingen na het bekend worden van zijn besmetting met het coronavirus zei 65 procent van de Amerikanen dat die deels zijn eigen schuld is, omdat hij het risico daarop niet serieus genoeg nam. Ook de helft van de Republikeinse kiezers vindt dat. In die peiling had de Democraat Joe Biden een iets gestegen voorsprong van 10 procentpunt.

Een van Trumps belangrijkste coaches is ook besmet

Trump kan voorlopig het land niet in en zal ook bij een spoedig herstel misschien nog niet beter zijn voor het volgende debat met Joe Biden volgende week woensdag. Een van Trumps belangrijkste coaches in de debatvoorbereiding, Chris Christie, is bovendien ook besmet.

Twee dagen daarvoor hopen de Republikeinen de eerste hoorzitting in de Senaat te houden over Trumps voordracht van Amy Coney Barrett als lid van het Hooggerechtshof. De benoeming van Barrett zal, ongeacht de uitslag van de presidentsverkiezingen, conservatieve rechters voor vele jaren een meerderheid geven in dat hof.

Maar de besmetting van drie senatoren kan het tijdschema in de war gooien, met mogelijk grote gevolgen. Twee van hen zijn lid van de commissie voor justitie, die de hoorzittingen houdt. Als hun besmetting niet overgaat in langdurige ziekte, kan de commissie zijn werk beginnen, hun quarantaine is dan net op tijd afgelopen. Mochten ze wel verhinderd zijn, dan wordt het spannend. Als dan nog één andere Republikein wegvalt, kunnen de Democratische leden van de commissie het werk voorlopig stilleggen.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte zondag een ritje rond het ziekenhuis waar hij op dat moment was opgenomen vanwege zijn coronabesmetting om naar aanhangers te zwaaien. Beeld AFP

Een meerderheid tegen Barretts benoeming

Onder hen zijn er tot op heden geen besmettingen – zo halen de Democraten tastbaar politiek voordeel uit het feit dat ze vanaf het begin de adviezen over afstand houden en mondkapjes dragen hebben opgevolgd. Net als Donald Trump vonden veel Republikeinen dat overdreven.

Dat voordeel zouden de Democraten ook kunnen hebben als de commissie wel aan het werk gaat en de voordracht met een advies doorstuurt naar de voltallige Senaat. De Republikeinen hebben daar een meerderheid van 53-47. Twee Republikeinse senatoren, Lisa Murkowski en Susan Collins, hebben laten weten dat ze de benoeming van Barrett niet steunen, in elk geval niet voor de verkiezingen. Er hoeft dus maar weinig te gebeuren en er is een meerderheid tegen Barretts benoeming. En dat ‘weinig’ is niet onwaarschijnlijk: niet alleen zijn drie fractieleden besmet, nog eens drie zijn in quarantaine omdat ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet was. Stemmen bij machtiging mogen senatoren niet.

Doodziek naar de vergaderzaal

De Republikeinse fractieleider Mitch McConnell zal er echter alles aan doen om Barrett nog deze maand in het Hooggerechtshof te krijgen. De Senaat heeft een rijke traditie van leden die zich letterlijk doodziek naar de vergaderzaal sleepten om een belangrijke stem uit te brengen.

De Democraten zullen ondertussen alle mogelijke regels in het omvangrijke reglement van orde van de Senaat aangrijpen om McConnell tegen te werken en de benoeming van Barrett te vertragen. Dat kunnen ze niet eindeloos doen – en na de verkiezingen gaat de Senaat nog twee maanden in oude samenstelling, dus met een Republikeinse meerderheid, door.

Maar een snelle benoeming van Barrett kan voor de Republikeinen en voor hun presidentskandidaat politiek gesproken een kwestie van leven of dood zijn: Barrett wordt dan, hopen ze, een stem extra in dat hof bij de eventuele rechtszaken over de uitslag van de presidentsverkiezingen.

Lees ook:

Trumps coronabesmetting zal de campagne op zijn kop zetten, maar hoe?

President Trump test positief op het coronavirus, een maand voor de verkiezingen. Dat het de campagne zal veranderen, is duidelijk. Hoe, dat is lastiger te voorspellen.