Al 42 doden bij terroristische aanslag op school in Oeganda

Bij de aanval op de school staken vijf rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF), dat gelieerd is aan de terreurorganisatie Islamistische Staat, de slaapzalen van de Lhubiriha kostschool in brand waardoor leerlingen levend verbrandden. Ook vermoordden ze scholieren met machetes en geweerdolken. De getroffen kostschool ligt in Mpondwe, in het westen van Oeganda, op slechts twee kilometer van de grens met het onrustige oosten van de Democratische Republiek Congo.

Vijf zwaargewonden overleden later alsnog, onder meer doordat er niet voldoende bloed beschikbaar was, vertelt ziekenhuiswoordvoerder Clarence Bwambale Mumbahya in Oegandese krant The Monitor. Zeven lichamen zijn dusdanig verbrand, dat DNA-onderzoek nodig zal zijn voor identificatie.

De ADF werd in 1995 in Oeganda opgericht om de regering van president Yoweri Museveni omver te werpen, die inmiddels 37 jaar aan de macht is. Volgens de rebellen zou de overheid verantwoordelijk zijn voor discriminatie en vervolging van moslims. Het Oost-Afrikaanse land is overwegend christelijk. Tussen de 14 en 35 procent van de bevolking is moslim.

In 2001 versloeg het Oegandese leger de ADF en vluchtte de rebellengroep naar Noord-Kivu. In deze onrustige provincie in Oost-Congo strijden tientallen rebellengroepen om de macht over onder meer natuurlijke hulpbronnen zoals goud, diamanten, coltan, tin maar ook hardhout. De Congolese regering heeft er nauwelijks enig gezag. Ook slaagt de VN-vredesmacht Monusco in diet gebied er niet in het geweld te verminderen.

Volgens de Congo Research Group is de ADF de laatste jaren geradicaliseerd, waarbij het nu een sterke nadruk legt op een radicale, gewelddadige interpretatie van de koran. Ook gebruikt de militie, volgens de denktank, vlaggen die lijken op die van islamitische groeperingen zoals Al-Shabaab, Al-Qaeda en Islamitische Staat (IS). De groep zou daarnaast geld ontvangen van buitenlandse financiers in Kenia en het Verenigd Koninkrijk. ADF-leider Musa Baluku beloofde in 2016 trouw aan IS. Maar pas in 2019 erkende IS de aanwezigheid van de ADF in de regio.

Volgens Monusco is de ADF één van de dodelijkste groeperingen in Congo en verantwoordelijk voor duizenden burgerdoden. Na jaren van afwezigheid, is de militie sinds 2021 ook weer actief in Oeganda. Zo pleegde het in november van dat jaar een dubbele zelfmoordaanslag in de hoofdstad Kampala.

De aanval op de school in Mpondwe is echter de eerste aanval op een Oegandese school in 25 jaar. In 1998 verbrandden 80 studenten levend in hun slaapzalen tijdens een ADF-aanval op een technische hogeschool nabij de grens met Oost-Congo. Meer dan 100 studenten werden toen ontvoerd.

De ADF zou verschillende motieven kunnen hebben om nu deze school aan te vallen, vertelt Richard Moncrieff van de International Crisis Group tegen de BBC. Zo kan het een manier zijn geweest om kinderen te rekruteren, aldus de denktank-projectdirecteur voor Centraal Afrika. Bij de aanval werden zeker zes gijzelaars meegenomen. Ook heeft een dergelijke aanval een schokeffect op de bevolking die het zo grote angst inboezemt, stelt de onderzoeker tegenover de BBC. “Dit zijn terroristische groepen die indruk willen maken via geweld. Ook willen ze hun collega’s en bondgenoten van IS laten zien dat ze aanwezig en actief zijn.”

In 2021 lanceerden Oeganda en Congo een gezamenlijk offensief tegen de ADF. Deze ‘Operatie Shujaa’ lijkt er echter niet in te slagen de militie te verslaan of zelfs te verzwakken, schreef een groep van experts vorig jaar in een rapport aan de VN Veiligheidsraad. Zo zouden beide legers te maken hebben met logistieke problemen en worstelen met het moeilijke, bergachtige terrein.

Na de aanval op de school vluchtten de aanvallers terug de Congolese grens over, naar het bergachtige Virunga National Park. Naast dat verschillende rebellengroepen, waaronder de ADF zich hier ophouden, is het ook het leefgebied van de met uitsterven bedreigde berggorilla’s. Het Oegandese leger heeft de achtervolging ingezet, waarbij ook helikopters worden ingezet. Na twee dagen is er van de gijzelaars, met zes gegijzelde scholieren, nog altijd geen spoor vernomen.

